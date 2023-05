La romántica escapada de Raúl Araiza y su novia Katalina García a Cancún

Aunque Raúl Araiza ha procurado ser muy discreto respecto a su relación con Katalina García, con quien lleva varios meses de noviazgo, de vez en cuando se deja ver de lo más enamorado en sus redes sociales, dejando en claro lo feliz y pleno que se encuentra con su vida en estos momentos. Tal y como sucedió recientemente, cuando el actor sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en las que se dejó ver al lado de Katalina disfrutando de unas merecidas vacaciones en un lujoso resort ubicado en Cancún, Quintana Roo, desde donde se han dejado ver de lo más enamorados.}

A través de sus historias de Instagram, el guapo conductor de Hoy compartió dos fotografías al lado de su guapa novia, en donde lo pudimos ver disfrutando al máximo de una romántica puesta de sol a la orilla del mar, muy bien acompañado de Katalina, así como posando en algunos de los rincones más lindos del resort en el que han pasado este fin de semana, dejándose ver como pocas veces lo hemos visto desde el momento en el que confirmó su relación, pues recordemos que a pesar de que se encuentra muy enamorado, ha preferido mantener los detalles de su noviazgo para él y sus allegados, por lo que estas dos fotografías no han dejado de causar revuelo entre sus fans.

Cabe destacar que, recientemente, el ‘Negro’ Araiza, como es conocido el también actor, abrió su corazón para hablar de cómo fue que nació el amor entre él y su novia, revelando que esta relación ha sido muy diferente a todas las que ha tenido anteriormente, pues Katalina no forma parte del mundo del espectáculo. “Es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow a nadie, por más que alguien me gustara. Todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona porque trabajaba con ellas o me la habían presentado conocidos, pero a Katy la empecé a ver en redes, me gustaba, pero no la conocía, y ella me buscó” confesó el intérprete en una charla que sostuvo con TVNotas.

El intérprete reveló que tras platicar por un tiempo a través de redes sociales y confesarse uno al otro que se gustaban, decidieron conocerse en persona, naciendo así el amor entre ellos. “Hablamos mucho tiempo por redes y un día le dije: ‘¿Qué nunca nos vamos a conocer en persona? Ya sabemos todo de nosotros, pero no nos hemos visto’, y me contestó: ‘Pues es que no veo que tú me invites’, y entonces quedamos de ir a comer. Recuerdo que en esa primera cita, yo iba con nervios, no lo había hecho nunca: ir a una casa y no saber lo que me iba a salir”, señaló.

¿Cómo fue que le declaró su amor?

En esa misma charla, Raúl Araiza reveló que, luego de varias salidas y de compartir tiempo juntos, Raúl tomó la decisión de formalizar su relación con Katy, como él le dice, por lo que se encargó de que ese momento fuera de lo más especial. “Le hice una cena en la playa en Cancún, donde soltamos tortugas, y le pedí que fuera mi novia”, comentó el artista, quien además reveló que su novia ha sido muy comprensiva con su historia de vida. “Ella entiende bien el detalle mío. Me entendió perfecto y me dijo: ‘Estoy muy orgullosa de ti’”.