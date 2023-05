'Hay que conseguir ser fuerte individualmente', la valiosa lección que Salma Hayek quiere dejarle a su hija

Sin duda alguna, Salma Hayek y François-Henri Pinault han logrado construir un matrimonio muy sólido, el cual se ha basado en el amor que ambos se tienen, el respeto mutuo y a la libertad que ambos se dan, un factor que ha sido determinante para el éxito de su relación, pues para la mexicana siempre ha sido muy importante el nunca perder las riendas de su vida, por muy enamorada que esté, algo que ha encontrado al lado del magnate francés, con quien ha podido explorar el lado más profundo del amor y al mismo tiempo realizarse como mujer, profesional y madre. Es por eso que para Salma es muy importante transmitirle esta importante lección a su hija, pues quiere hacer de ella una mujer fuerte e independiente. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que a corazón abierto habló de su relación con Pinault y de lo que le gustaría transmitirle a su hija a través de su experiencia y de su matrimonio.

Fue durante una charla que sostuvo con la revista francesa Madame Figaro, que la actriz se mostró abierta a la hora de hablar de su relación con François-Henri, revelando cuál es el secreto detrás de su sólido matrimonio. “Esperé mucho tiempo antes de casarme, incluso fui recalcitrante ante la idea, porque no soporto sentirme enjaulada. En mi pareja, me siento libre. En ningún momento François me hizo sentir que mi trabajo y mis pasiones interferían en nuestro matrimonio. El pilar de nuestra relación es el respeto”, expresó la nominada al Oscar. “Somos independientes, no buscamos la fusión, salvo breves momentos”, agregó la intérprete.

Fue entonces que Salma citó al poeta libanés Khalil Gibran para explicar lo importante que ha sido para ella poder defender su individualidad a toda costa, algo que sin duda poco a poco ha ido inculcando a Valentina Paloma, su única hija. “Khalil Gibran escribe: ‘Dios dijo 'ama a tu enemigo'. Le obedecí y me amé a mí mismo’. Esto quiere decir que ante todo hay que conseguir ser fuerte individualmente y, para ello, es necesario un trabajo sobre uno mismo. La capacidad de compartir viene sólo después. Eso es lo que quiero enseñarle a mi hija. Gran parte de nuestra energía también se dirige a nuestros hijos. Queremos que contribuyan a un mundo mejor”, expresó.

¿Por qué Salma tenía miedo de casarse con Pinault?

Aunque en la actualidad Salma Hayek y François-Henri Pinault han formado un sólido matrimonio y una hermosa familia al lado de su hija Valentina Paloma y de los hijos mayores del magnate francés, la actriz confesó que todo eso pudo no haber pasado debido al miedo que ella sentía respecto al matrimonio. Y es que a pesar de que estaba muy enamorada de su ahora esposo al momento de comprometerse, la interprete sentía que al casarse las cosas iban a ser totalmente diferentes, por lo que se resistía a darle el ‘Sí, acepto’ a François-Henri. Es por eso que la familia de la intérprete tuvo que intervenir y prácticamente obligarla a casarse con el empresario. “Simplemente me llevaron a la corte”, recordó la actriz en una entrevista con Glamour, en la que reveló que fue llevada a engaños a su propia boda. “Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio”, compartió. Salma ahondó más en el tema y reveló que cuando llegó al juzgado, ella no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero que una vez ahí, no tuvo otra opción que acceder a casarse. "Ni siquiera sabía que me casaría ese día… Fue como una intervención”, comentó la intérprete.

Finalmente, la estrella de la más reciente entrega de la saga Magic Mike relató qué fue lo que sucedió tras su boda en el juzgado, dejando en claro que, para esas alturas, la idea de arrepentirse ya no era una opción, pues todo estaba hecho. “Luego, hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de ser anfitriona, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección”, agregó la hermosa mexicana, quien recientemente celebró 13 años de matrimonio con el magnate de origen francés.