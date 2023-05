Ariel López Padilla habla sobre los problemas que enfrenta su hija con sus hermanos por la herencia de Mariana Levy

A lo largo de las últimas semanas, los dos hijos menores de Mariana Levy, Paula y José Emilio, han abierto su corazón para hablar de algunos de los pasajes de sus vidas que más lo han marcado y especialmente sobre la relación que mantienen con María, su hermana mayor. Y es que según han revelado, se han distanciado con ella a raíz del seguimiento que han dado a los trámites relacionados con la herencia que la actriz les dejó, una situación que hasta el momento no se ha resuelto, pero que esperan poder aclarar cuanto antes y así poder retomar su relación como la llevaban hasta hace unos meses. Y aunque María no ha dado réplica a las declaraciones de sus hermanos, ha sido Ariel López Padilla, padre de la primogénita de Mariana, quien ha fijado una postura al respecto, defendiendo a su hija de los dichos de sus hermanos y las especulaciones que ha generado este conflicto.

Sobre la entrevista que Paula y José Emilio ofrecieron a la revista TVNotas hace unos días, en las que el nombre de María salió a la plática al tocar el tema de la herencia que les dejó Mariana Levy, el actor se mostró de lo más tranquilo y no dudó en fijar una postura al respecto. “Yo creo que su mamá fue muy previsora, todo debe de estar en papel, todo debe de estar claro, solo son los tiempos, el albacea que yo conozco seguramente está haciendo toda la estructuración de pagar deudas que tienen para antes hacer una distribución, entonces yo no tengo la menor duda de que el tema de María siempre ha estado para ellos, siempre ha estado con ellos, tiene mucho esta parte de la preocupación y la responsabilidad desde que era niños”, comentó el actor con total tranquilidad en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

Por otro lado, Ariel destacó lo importante que ha sido María en la vida de sus hermanos, pues además de haber fungido como hermana mayor, tras el fallecimiento de su madre, asumió un rol más activo al frente de sus pequeños. “Siempre ha sido una figura importante para ellos (María), también como hermana-mamá, ha ido buscando estructurarlos, en el sentido de darles disciplina, orden, tiempo sobre todo, justamente porque un patrimonio necesita eso, ni antes ni después, sino en el momento que tengan que ser”, señaló.

Finalmente, el actor y bailarín confió en que este conflicto entre hermanos ser resolverá, aunque destacó que será el tiempo el que se encargue de hacerlo. “Este núcleo que hay entre ellos tiene que resolverlo los tres, de cómo se van a poner de acuerdo, vaya, apegados a derecho, a lo que está escrito, a lo que dijo su mamá, en eso su mamá fue muy estructurada”, finalizó.

Lo que han dicho Paula y José Emilio sobre si relación con María

En una charla que sostuvieron con la revista TVNotas, José Emilio y Paula se sinceraron sobre las dificultades que enfrentan como hermanos, específicamente sobre su relación con su hermana mayor. “Le tengo mucho cariño, pero no hay relación desde hace medio año, y primero debemos repararla porque yo también la he regado con ella y me duele que estemos distanciados…”, explicó el joven durante la charla, misma en la que expuso más aspectos poco conocidos de su vida personal, como algunas dificultades emocionales por las que atravesó años atrás. Por otro lado. Paula fue sincera durante la plática, manifestando su enorme deseo porque las cosas con su hermana puedan resolverse. “Quiero salvar nuestra relación…”, dijo puntual, asegurando que si su madre Mariana viviera, lamentaría la situación en la que se encuentran ahora. “La verdad es que eso es feo y fuerte…”, dijo al exponer los motivos por lo que todo ha cambiado entre ellos de un tiempo a la fecha, tratando de ser muy reservada y sin ahondar en tantos detalles.