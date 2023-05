Gaby Crassus sobre la muerte de su esposo: ‘De no haber tenido a los niños, me voy atrás de él' A poco más de dos años de la partida del actor Rodrigo Mejía, su esposa recuerda el duro golpe que fue perderlo

Para Gaby Crassus la vida nunca fue la misma tras la partida de su esposo, Rodrigo Mejía, una tragedia que enfrentó en medio de la pandemia por el Covid. A pesar de que su esposo venció al virus, las secuelas provocaron daños irreversibles en la salud del actor quien falleció en febrero de 2021. Cuando la conductora enfrentó la partida de su esposo fue muy complicado vivir el duelo siendo el pilar de sus dos hijos Matías y Mauro, de entonces, 6 y 3 años de edad, respectivamente, por quienes mostró su lado más fuerte enfrentando la situación con mucha valentía. A poco más de dos años de la partida de su esposo, la presentadora recordó lo difícil que fue el duelo durante su visita al podcast conducido por Odalys Ramírez y Cynthia Urias, Mamás con tenis, donde por primera ocasión habló de cómo les comunicó la noticia a sus hijos que, en aquel entonces, eran muy pequeños.

Para Gaby darse cuenta que tras la partida de Rodrigo la vida siguió su curso y tenía que criar sola a sus dos hijos fue muy retador: “Rodrigo murió a las 10:30 de la noche un jueves 11 de febrero del 2021, ¿saben qué pasó a las 10:31 de la noche, la vida siguió, eso es lo más difícil, que nada se para, la vida sigue”, reconoció. A pesar del dolor, la conductora retomó su trabajo con el objetivo de sacar adelante a sus hijos quienes, a partir de ese momento, se convirtieron en su motor: “Yo me di cuenta de eso y volteé a ver a mis hijos. Un día, me preguntaron cuando regresé a trabajar, un compañero: ‘Es que no entiendo cómo le haces para estar aquí’ y le dije: ‘Es que yo tenía dos opciones’”, recordó Gaby quien aseguró que, por un lado pudo entregarse a la tristeza, pero eligió el camino de salir adelante.

Una mamá feliz para sus hijos

Aunque enfrentó con mucha valentía la partida de su esposo, reconoció que sus hijos hicieron toda la diferencia: “Seguramente, de no haber tenido a los niños, me voy atrás de él, pero gracias a Dios y a Ro, tengo a esos dos enanos que son mi fuerza”, admitió. La presentadora también destacó el hecho de que, ella también se contagió; sin embargo, por fortuna su salud no se vio afectada: “Tuve Covid y a mí no me hizo, no sentí nada, ¿por qué, no lo sé?, por algo yo sigo aquí, porque pude haber sido yo y si yo sigo aquí es por algo y la mejor manera que yo tengo de honrar la vida de Ro es viviendo y haciendo una vida bonita, no solamente para mis hijos, sino para mí también”.

Durante el duelo, Gaby ha trabajo mucho en la culpa y en tener claro que sus hijos no merecen un trato diferente por no tener físicamente a su papá, por lo que trata de educarlos de la mejor manera: “Yo no puedo ser papá de mis hijos, mis hijos tienen un papá, que ya no está en este plano, pero tuvieron al mejor papá y el mejor ejemplo”. En medio del dolor, Crassus sabe que el bienestar de sus hijos depende completamente de su estabilidad: “Entiendo también que mis hijos merecen una mamá feliz, una mamá sin culpas”. Más sincera que nunca, admitió que uno de sus más grandes temores es pensar en que algo le llegue a pasar: “Ese es el miedo que yo tengo, porque mi mamá y papá ya fallecieron, falleció mi esposo, básicamente somos mis hijos y yo”.

El adiós que tendrá que esperar

La conductora reconoció que en los últimos meses ha estado volcada en educar y hacer felices a sus hijos: “Yo estoy abocada a que, uno, sean niños felices; dos, a que sean niños independientes”. Gaby contó por qué, a pesar de que la última voluntad de su esposo era ser cremado y esparcir las cenizas en la playa, todavía no se cumple su última voluntad y existe una razón muy valiosa por lo cual no ha ocurrido: “Ro siempre dijo, cuando yo me muera quiero que me cremen y que avienten mis cenizas al mar. Cuando mueren me preguntan, ‘¿qué no vas a hacer lo que quería Rodrigo?’, y yo dije: ‘sí, pero no ahora, porque ellos tienen derecho a saber qué era lo que su papá quería y de hacerlo ellos juntos conmigo, para que ellos cierren ese ciclo, yo no quiero que mis hijos se queden con eso inconcluso”, finalizó.