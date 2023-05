Natalia Téllez sobre los desafíos de la maternidad: 'No se puede todo'

A poco más de un año y medio de su debut como mamá, Natalia Téllez continúa adaptándose a su nueva etapa de mamá. Desde que anunció su embarazo, la conductora ha utilizado su espacio en Netas Divinas para compartir sus experiencias en la maternidad, un tema que abordó hace unos días cuando discutían si es posible hacer todo al mismo tiempo en todas las áreas. Más sincera que nunca, la presentadora comentó que, desde que llegó a su vida Emilia, se ha convertido en su prioridad, razón por la que se ha visto obligada a cambiar la dinámica laboral, pues ahora acomoda su agenda en torno a las necesidades de su hija. La también actriz se sinceró al admitir que debido a que fue independiente desde muy temprana edad esta nueva etapa ha sido un reto, sobre todo a la hora de elegir proyectos profesionales, pues está consciente de que, en estos momentos, el tiempo con su bebé es una prioridad: “Esto es una estructura completamente diferente en la que es muy importante que yo esté bien, pero es más importante que Emi esté muy bien”, explicó.

Natalia explicó por qué, en su caso, la dinámica laboral cambió tras la maternidad: “Yo sí me doy cuenta que escojo tiempo de calidad con mi hija o escojo más y más proyectos que, también me dan una calidad laboral, no significa que no hago proyectos laborales chidos o que no estoy con mi hija, pero sí, definitivamente, cuando escojo uno, no tengo el otro”, explicó. A pesar de que continúa trabajando, tuvo que disminuir el ritmo para darle prioridad a su vida familiar: “Esto para mí es la hermosa oportunidad de aprender a delegar, pero yo no le diría a las mujeres que nos ven: ‘Sí, se puede todo’, creo que es mucha carga, muy pesado y que cae en romantizar algo que no creo que sea real”, añadió. La presentadora habló de cómo se transformó su realidad: “Cambia mucho la estructura de cómo viví por mi cuenta desde que tengo 15 años, todo era: ‘Yo sobrevivo, ¡sálvese quien pueda!’”.

El dilema de rechazar un proyecto

A pesar de saber que está en una posición de privilegio en el que tiene apoyo en su maternidad, Natalia reconoce que ha tenido que rechazar algunos proyectos que no se acomodan a los tiempos de su bebé: “Yo tengo mucho apoyo, estoy en un lugar privilegiado y de repente me topo con decisiones como en enero cuando dije: ‘Esta obra de teatro está increíble, pero no he estado en mi casa seis meses’ y no la tomé, para mí eso es, no se puede todo”, añadió. Natalia confesó que con la llegada de su hija entendió la gran responsabilidad de tomar decisiones por el bien de ambas: “Sé que voy a seguir tomando decisiones por ella, yo nunca había tomado decisiones por alguien más, nunca”, admitió.

Hace un año, Natalia Téllez acudió en compañía de sus amigas, Paola Rojas y Daniela Magún al programa conducido por Karla Díaz, Pinky Promise donde habló de los golpes de realidad que le trajo la maternidad: “La gente me ve y ya no soy Nat, todo es: ‘¿cómo es ser mamá?', es muy hermoso, pero luego es raro, porque extrañas hablar de otras cosas y que te pregunten de ti”, reconoció. Aunque retomó su trabajo tras el nacimiento de su hija, reconoce que sí ha sentido el cambio, sobre todo en cómo la mira la gente: “De repente, de lo que menos quieres hablar cuando hay un bebé, es de bebés, es muy cansando y como mujeres que hemos trabajado siempre, es muy difícil mantener tu identidad cuando eres mamá”, aseguró.

El compromiso de su vida

Durante esta emisión, Natalia confesó que la maternidad ha sido el compromiso más importante que ha adquirido en la vida y reveló que, antes de que naciera su hija Emilia, le era muy difícil realizar pactos de esta naturaleza: “Es para siempre y los para siempre a mí me cuestan mucho trabajo y, por ende, esta es la apuesta más increíble que he hecho conmigo y con la vida, porque a mí los compromisos me costaban mucho trabajo. Con un hijo es entender que es hermoso, es increíble, pero es para siempre”, comentó la presentadora quien debutó como mamá en enero del 2021.