Stephanie Salas y Humberto Zurita pasean su amor por Perú

Enamorados, Humberto Zurita y Stephanie Salas no solo viven el día a día enfocados en su noviazgo, pues a la par tienen la fortuna de trabajar juntos en la obra de teatro Papito Querido, una puesta en escena con la que han recorrido diversas ciudades no solo de México y Estados Unidos, sino también de otros países en Latinoamérica. La pareja aterrizó desde hace unos días en Perú, disfrutando de la belleza de aquel país en donde además de haber recibido el aplauso del público, emprendieron un recorrido como turistas por algunos fascinantes sitios de la nación andina.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Cercanos como suelen ser con sus seguidores, Humberto y Stephanie revelaron algunas postales de su recorrido, dando muestra de lo mucho que este momento los mantiene motivados, pues a la par de trabajar han tenido la oportunidad de pasear su amor por lugares fascinantes como ahora ocurre. Fue a través de sus redes sociales, que el actor dio vistazos de esta escapada, la cual incluyó una escala en una de las localidades más esplendorosas del Perú; Ollantaytambo, en la que también se ubica uno de los sitios arqueológicos más importantes de ese país. Desde ese lugar, el intérprete se tomó algunas fotos haciendo poses de meditación, y aunque en ninguna de las postales aparece junto a Stephanie, es probable que ella haya sido la encargada de tomarle las fotografías desde diversos ángulos.

En su cuenta principal de Instagram, Stephanie también compartió fotos desde este mismo punto, dejando ver su gran fascinación por los viajes y lo bien que la pasa junto a su novio Humberto. Por supuesto, la pareja ha sido muy discreta durante el tiempo que se toman para realizar escapadas juntos, aunque suelen dar sorpresas a sus fanáticos siempre que pueden. Lo mismo ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando pasaron un día inolvidable en el Valle de Guadalupe, en Baja California, así como en Tijuana, ciudad en la que Salas celebró a lo grande su pasado cumpleaños, al cual asistieron sus hijas, Michelle y Camila, quienes festejaron a su mamá como se merece, entre besos y abrazos.

Cómo es trabajar con su novio

Para Stephanie, trabajar con Humberto es una de las enormes satisfacciones que llena su corazón de total ilusión. Así lo ha dicho la cantante, que de vez en cuando suele compartir con la prensa cómo vive este momento que ha sido para ella de enorme crecimiento profesional. “Muy contenta, como debe de ser, muy contentos en esta etapa laboral, también qué padre, qué interesante… Subirse al escenario con él es una bendición, es un aprendizaje, es algo que me encanta, es una etapa, un momento, muy padre, que estoy viviendo, personal y profesional, es maravilloso”, dijo Stephanie en un encuentro con la prensa, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes para su canal en YouTube.

En estas mismas charlas, Stephanie también ha destapado un poco de cómo se dio su romance con el galán de cine, teatro y televisión, a quien conoce desde hace varios años pero con el que llevaba una fuerte amistad. “Yo me llevaba con gente adulta… Me llevaba con gente grande que tenía niñitos, entonces de esa manera como que empezó una relación amistosa muy bonita. Yo estuve en El Protagonista, en El Candidato, Agua y Aceite, con ZUBA, todo este asunto, y nos dejamos de ver mucho tiempo. Después, ya sabes, la pandemia (nos dijimos): ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Vamos a platicar’…”, confesó. “Nos hizo eso (la pandemia), reencontrarnos con gente, dejar a otras que ya no estaban padre, retomar cosas de tu carrera, del día a día, de lo que nunca habías hecho…”.