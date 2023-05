Leonardo García tras la partida de Andrés García: 'No sé cuál fue la última voluntad de mi papá' El actor reveló los motivos por los que no se ha podido dar la lectura del testamento del intérprete fallecido hace casi dos meses

A poco de que se cumplan dos meses de la partida del primer actor Andrés García, el intérprete recibió un homenaje en el puerto de Acapulco, ciudad en la que habitó por varios años hasta los últimos días de su vida. Su familia y amigos cercanos acudieron a la develación de un busto en su memoria, ceremonia a la que no pudo faltar su hijo Leonardo García, quien fue acompañado de su madre, la señora Sandra Vale. Con la disposición de hablar ante los medios, el también actor se refirió a las decisiones que tomó su padre sobre sus bienes, una situación que hasta el momento no ha podido esclarecerse, según explica.

Luego de participar en el evento, Leonardo conversó con los medios reunidos en el lugar, preguntándole sobre la disposición que su padre habría hecho de su herencia. “Primero que abran el famoso testamento. No sé cuál fue la última voluntad de mi papá, entonces de ahí se partirá. Ahora sí que es lo que él haya decidido…”, explicó el también empresario, declaraciones retomadas por e programa televisivo Ventaneando. Ante el revuelo que ha causado ese tema que ha puesto en la mira a los integrantes de su familia, agregó: “Yo estoy tranquilo con eso y pues cada quien…”. De esta manera, el actor hace evidente la incertidumbre que prevalece, así como la discreción con la que se ha manejado todo.

Una de las dudas en relación con la herencia, surgió precisamente porque se dijo que su madre, Sandra Vale, no se divorció de Andrés García, una versión a la que él se refirió durante esta entrevista en la que de alguna manera confirmó lo dicho. “Parece ser que nunca se divorciaron, eso sí es correcto. De hecho Roberto (Palazuelos) lo acaba de plasmar, que no hay un acta de divorcio de ellos…”, comentó ante las cámaras y los micrófonos, espacio en el que además contó por qué razón no asistieron su hermano Andrés y su novia, Flaminia Villagran. “Él maneja una cadena de joyería, entonces tiene que trabajar”. Sobre la ausencia de su pareja, dijo: “La mandé a trabajar a su clínica, aunque ya vamos a abrir una en México…”, agregó.

Durante el evento, que se realizó en el que habría sido el cumpleaños 82 de Andrés García, Leonardo expresó unas palabras junto a su madre, Sandra Vale, con quien el histrión procreó dos hijos en el pasado. “De antemano quiero agradecer a toda la gente de Acapulco, ellos han sido nuestros verdaderos amigos, cercanos, queridos… vendremos aquí juntos para acordarnos de mi señor padre…”. Mientras tanto, la señora Sandra, dijo: “Para mí es un honor tener (reunidos) a todos sus amigos que lo amaron, porque no era fácil…”, expresó entre risas, evocando el carácter fuerte que por siempre caracterizó al actor, que se estableció en Acapulco por ser este el puerto que tanto amó.

¿Por qué no se ha dado lectura al testamento?

En otro momento, Leonardo fue cuestionado sobre la versión que circula y que afirma que si no se ha dado lectura al testamento de Andrés García es porque él y los suyos no han entregado la documentación requerida, rumor que desmintió, para explicar lo que a él le ha comunicado el notario que lleva el caso. “No, de hecho nosotros ya le habíamos dado los documentos al notario de aquí de Acapulco, ayer hablé con él. Él me dice que la que no ha dado sus papeles ha sido Margarita. De nuestro lado, como nos lo pidieron, primero las personas, el notario y todo, de parte de mi hermano, de mi mamá y yo, los papeles los tienen bien, que los que no tienen son los de Margarita, eso es lo que él dice…”, afirmó, refiriéndose a Margarita López Portillo, viuda del intérprete.