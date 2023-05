El romántico look que usó Michelle Salas en la gala más esperada de Cannes

Después de partir plaza al desfilar sobre la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes con un elegante diseño de Pronovias, Michelle Salas volvió a derrochar elegancia sobre otra importante red carpet en la Costa Azul. La influencer formó parte de la exclusiva lista de invitados a la gala amfAR, realizada la noche del 27 de mayo, al interior del lujoso Hotel du Cap-Eden-Roc hasta donde se dieron cita personalidades como Eva Longoria, Georgina Rodríguez, Heidi Klum y Alessandra Ambrosio, con quienes coincidió la mexicana. Para tan importante cita, Michelle eligió un romántico diseño con el que, una vez más, rindió homenaje a las divas del cine de oro, luciendo como una. Con el objetivo de mostrarle a sus seguidores una mirada más personal de Cannes, desde su llegada a este destino, ha estado compartiendo en Instagram varios detalles del detrás de cámaras de los eventos a los que ha asistido en torno a la muestra de cine, como la cena de la firma automotriz de alta gama Aston Martin, donde la mexicana acudió con un diseño de Dolce & Gabbana que, en el pasado, le vimos usar a Khloé y Kim Kardashian.

El diseño que eligió para esta noche

Como ha hecho con cada uno de los looks que ha utilizado en Cannes, la influencer estuvo compartiendo en su cuenta de Instagram varios detalles de su Get ready with me para esta importante gala para la que eligió un diseño muy romántico. Michelle llevó un vestido del diseñador sirio Rami Al Ali perteneciente a la colección de Alta Costura Spring 2023. Se trata de una pieza confeccionada en satén rosa pastel con un escote asimétrico con una vistosa manga de holanes, ceñido al cuerpo con una cola en corte sirena. Para elevar su look, la mexicana incorporó un elegante guante negro hasta arriba del codo, un accesorio con el que equilibró su outfit al que también le incorporó un bolso de mano Chanel Vintage sobre el que colocó el otro guante, un detalle con el que marcó su propio estilo.

Para complementar este look de impacto, Michelle Salas confió nuevamente en el equipo que la arregló para la alfombra roja. Apostando nuevamente por un maquillaje muy natural, en el que el delicado delineado difuminado en los ojos fue la tendencia a destacar, la mexicana se puso en manos del makeup artista Salvador González, quien ha sido la mente maestra detrás de los maquillajes con los que ha combinado cada uno de sus looks. Una vez más, Alexandra Herragne colaboradora de Franck Provost, fue la encargada de la cabellera de Michelle que, para la gala amfAR llegó un efecto wet look con el que dio total protagonismo a la belleza de su rostro.

Para cerrar con broche de oro este look, Michelle Salas eligió nuevamente accesorios de Bvlgari. Como lo hizo en la alfombra roja de Cannes, para esta gala, también llevó los pendientes Serpenti Viper en oro rosa de 18 quilates con pavé diamantes, que combinó con el Serpenti Viper Collar diseñado con escamas de oro rosa y pavé de diamantes con cola. Una vez más, el anillo de compromiso que le entregó, en marzo pasado, el empresario Danilo Diazgranados se convirtió en su joya más especial en esta importante gala en la que, en esta edición, se rindió un homenaje a la diva del cine mundial Elizabeth Taylor.

Los tips de alfombra roja de Michelle

Con una agenda a tope en Cannes, Michelle ha sido muy organizada para cumplir con todas sus citas en esta edición, que se convierte en la tercera en la que participa. En ese sentido, las jornadas de la mexicana comienzan desde temprano, tal como lo mostró en uno de sus tik toks, donde compartió el paso a paso de su skin care previo a una alfombra roja. En el video, la influencer revela: “Estoy en la preparación de la piel antes de que empecemos el makeup”. Según confesó, para un evento como este, primero, utiliza una mascarilla oxigenante y unos ipaches que usa entre 15 y 20 minutos. Esta vez, agregó un nuevo producto: “Es una mascarilla que te ayuda a levantar la papada”, comentó para luego revelar que, tras enjuagarse el rostro, lo sumerge en una tina con hielos para que la piel luzca firme y fresca.