En medio de su lucha con una enfermedad rara, Céline Dion cancela su gira mundial

Fue en diciembre del año pasado, después de que la rodearan algunos comentarios y especulaciones, que Céline Dion decidió tomar sus redes sociales para compartir que se encontraba pasando por un duro momento. Después de que desde el 2019 tuviera que posponer algunas presentaciones por cuestiones de salud, en el conmovedor video que compartió en su cuenta de Instagram, Céline anunció que había sido diagnosticada con una enfermedad rara, que es conocida como síndrome de persona rígida. Antes de esto, al haber tenido que cancelar su aparición en Las Vegas, la canadiense había compartido que tenía problemas musculares, pero fue hasta este video que habló abiertamente de su diagnóstico. A pesar de que se esperaba que el tiempo que Céline lleva alejada de los escenarios fuera de ayuda, parece que la intérprete de The Power of Love todavía no se encuentra en una situación favorable para poder retomar su exitosa carrera. Ha sido esta mañana a través de sus redes sociales que la cantante ha cancelado por completo su Courage World Tour, en el que se contaba con 42 fechas alrededor de Europa. Además del comunicado por parte de su equipo de prensa, la cantante ha querido agregar un mensaje a título personal en el que explica a sus fanáticos esta decisión que ha acaparado los titulares alrededor del mundo.

El mensaje de Céline

“Siento tanto decepcionarlos a todos ustedes una vez más. Estoy trabajando muy fuertemente para reconstruir mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes el seguir posponiendo los shows, y aunque me parte el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora (y) hasta que esté lista para regresar a un escenario otra vez. Quiero que todos sepan que no me estoy dando por vencida…¡y no puedo esperar por verlos otra vez!”, firmó la cantante junto a un par de besos, en un mensaje en el que deja claro que, a pesar de que las cosas no marchan como querría, no se deja vencer por esta enfermedad.

Qué pasará con los boletos

Acompañado del mensaje de Céline, aparecía un párrafo explicativo por parte de su equipo de comunicación, en el que se leía: “Los boletos comprados para las cuarenta y dos fechas canceladas serán reembolsados a través del punto de venta original. Para más dudas sobre los boletos u opciones, las personas con entradas deben contactar al punto original de la compra”.

Según se puede ver en el listado de conciertos que han sido completamente cancelados, la gira comenzaba en verano de este año en los Países Bajos y se extendía hasta agosto del 2024 con un cierre en Londres.

Cuál es la enfermedad que aqueja a Céline

En el video publicado a principios de diciembre pasado, en el que se anunciaba la cancelación de las fechas de esta primavera de la cantante, se escuchaba a una visiblemente conmovida Céline diciendo: “He estado luchando con problemas con mi salud por un largo tiempo, y ha sido verdaderamente difícil para mí el enfrentar estos retos y hablar sobre todo lo que he estado pasando”, en medio de estas palabras, la canadiense hablaba del padecimiento que la aqueja: “un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una entre un millón de personas”.

Según el Manual MSD, éste es un trastorno del sistema nervioso central, que causa rigidez muscular progresiva y espasmos. Este padecimiento se puede dar de tres maneras, ya sea de forma autoinmune -cuando se da positivo a anticuerpos que atacan el ácido glutámico decarboxilasa-, pananeoplásico -síntomas derivados de un proceso canceroso en el cuerpo- o idiopático -espontáneamente o sin una causa conocida detrás-.

El apartado de enfermedades raras del National Center for Advancing Translational Sciences apunta a que el pronóstico de esta padecimiento puede variar mucho de una persona a otra. Aunque no hay una cura, se sabe que además de buscar aliviar la rigidez y las consecuencias de ésta en los pacientes a través de ciertos medicamentos, la terapia física y ocupacional puede ayudar a retardar la progresión de esta enfermedad.