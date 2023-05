El Checo Pérez presume su divertido encuentro con Bad Bunny en Mónaco

A un año de haber hecho historia al coronarse como ganador del Grand Prix de Mónaco, Sergio El Checo Pérez está de regreso en el principado para repetir la hazaña el próximo domingo. En medio de los preparativos para la competencia, el mexicano compartió esta tarde un video de su encuento con Bad Bunny, imágenes que rápidamente se viralizaron. Para sorpresa de sus seguidores, el piloto eligió al cantante como cómplice para la presentación del casco que utilizará para la carrera, sin duda, uno de los accesorios más importantes de un piloto. La reunión del mexicano y el puertorriqueño dio rápidamente la vuelta al mundo, al ser dos de las figuras más destacadas a nivel mundial, cada uno en su gremio. Se les vio conversar mientras recorrían las instalaciones de la escudería de Red Bull a la que representa el tapatío.

Para presumir su reunión en Mónaco, El Checo y Bad Bunny grabaron un video en el que dieron muestra de su talento histriónico al actuar una breve escena. En esta secuencia, se ve al mexicano acercarse a su auto de carreras sorprendido de ver a alguien a bordo que, además, no podía reconocer porque tenía su casco puesto: “Ey, ¡es mi casco!”, comenta el tapatío, mientras que el intérprete de Me porto bonito, le dice: “Tranquilo, tranquilo, es que me lo estaba probando”, a lo que Pérez le comenta: “Es que lo necesito para correr”, por su parte, el reguetonero termina su intervención deseándole lo mejor con una señal de aprobación elevando el pulgar: “¡Suerte!”. El mexicano publicó este clip junto a la frase: “Si le queda el casco… ¡Genial tener a @badbunnypr en Red Bull Rancing hoy!”.

Durante todo su encuentro, el Checo Pérez usó una camisa y gorra de su escudería, mientras que Bad Bunny volvió a marcar tendencia con el atuendo que eligió para su primera aparición en Mónaco, una elección con la que, una vez más, le hace un guiño a Kendall Jenner, con quien se ha dejado ver muy cariñoso en los últimos meses. El cantante usó una camisa vintage de la colección de Jean Paul Gaultier en Fwrd, una prenda que combinó con unos pantalones de vestir gris, un look que complementó con su característica cabellera rizada y unas gafas de sol. Desde que comenzó a salir con Kendall Jenner, hemos visto a la pareja combinar algunas tendencias, creando atuendos a juego y esta no fue la excepción pues, aunque la modelo no estuvo a la vista, la camisa vintage que usó el Conejo Malo, la trajo a la conversación.

Resulta que a finales del 2021, Kendall Jenner usó un icónico vestido vintage de Jean Paul Gaultier con el que asistió a la fiesta de la firma en la que fue anfitriona en su cargo de directora creativa de Fwrd. En aquella ocasión, la modelo acaparó miradas con un diseño confeccionado en malla, ceñido a la figura, perteneciente a la Cyber Collection de la marca de lujo. El vestido, con tela multicolor (con un patrón muy parecido al que usó Bad Bunny esta tarde) es una recreación de su colección otoño/invierno de 1995. Con este guiño, a pesar de no aparecer junto a Kendall, de alguna manera, el cantante la mantuvo presente. Tal como lo han venido haciendo desde que ya no ocultan su cercanía.

El match perfecto

Este tipo de gesto a la hora de vestir se ha convertido en una constante desde que Bad Bunny y Kendall Jenner comenzaron a salir. Hace unas semanas, cuando la pareja se dejó ver en el juego de Los Lakers, apostaron por un look country en el que las botas de piel de serpiente fueron el accesorio en el que hicieron match. La moda ha sido un punto en común entre la modelo y el cantante que, por primera ocasión, arribaron juntos a la MET GALA este año, ella con un diseño de Marc Jacobs con el que desfiló en solitario sobre la red carpet, mientras que él siguió sus pasos con un traje confeccionado por Simon Porte, director artístico de Jacquemus.