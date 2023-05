Khloé Kardashian sobre las dificultades de su segunda maternidad: ‘Me gustaría que alguien fuera honesto sobre la subrogación’

El drama Kardashian está de vuelta con el estreno de la nueva temporada del reality familiar. En esta entrega, el clan se enfrenta a nuevos retos que ha querido compartir con su público, como lo hizo Khloé quien, en un acto de sinceridad, abrió su corazón en una charla con su hermana Kim Kardashian y con Scott Disick, papá de sus sobrinos, a quienes le habló de la situación que vivió con la llegada de su segundo hijo, el pequeño Tatum, nacido hace 10 meses a través de gestación subrogada, un tema que puso en la mesa con la audiencia. De acuerdo con la socialité, a pesar de haber tenido el testimonio de Kim, quien compartió con ella su sentir tras vivir esta experiencia con sus hijos Chicago y Psalm, nunca imaginó lo retadora que le resultaría esta situación. Reconoció que debido a los problemas personales que atravesaba cuando nació su hijo, le costó trabajo conectarse con el bebé. Con el objetivo de orientar a otras madres que están por recibir a un hijo de esta manera, Khloé se sinceró: “Fue una locura”.

Consciente del proceso que vivió Khloé al recibir a su recién nacido, Kim explicó: “Creo que hay una diferencia cuando el bebé está en tu vientre, el bebé realmente siente tu corazón. No hay nadie más en este planeta que pueda sentirte así desde dentro. La gente puede conectarse de diferentes maneras, algunos no pueden conectarse”. Fue en ese momento que Scott le preguntó a Khloé: “Entonces, ¿te sientes menos conectada?”, a lo que sincera, respondió: “Definitivamente enterré mi cabeza en la arena durante ese embarazo y no digerí lo que estaba pasando”. La empresaria hizo referencia al hecho de que, sólo un par de semanas antes de que se diera a conocer la noticia de la dulce espera de su segundo bebé, Tristan Thompson, padre de sus hijos, recibió una demanda de paternidad en el estado de Texas de un niño que nació en diciembre del 2021.

La situación mediática que enfrentó Khloé durante la espera de Tatum hizo que el proceso se viera empañado: “Creo que cuando fui al hospital, realmente fue la primera vez que se registró en mi cabeza”, explicó. Para evitar malos entendidos sobre su segunda maternidad, Khloé añadió: “No tiene nada que ver con el bebé”, pero reconoce que fue muy impresionante entrar al hospital sola y salir convertida en madre: “Estás como, ok, vamos a tener un bebé y este es mi hijo, lo llevaré a casa conmigo. Definitivamente estaba en estado de shock por toda mi experiencia”. Reveló que inevitablemente sintió culpa por no comprender su nueva realidad: “Me sentí culpable de que esta mujer acabase de tener a mi bebé. Tomé al bebé y me fui a otra habitación y estábamos como separados. Sentí que era una experiencia tan transaccional, porque no se trata de él”, dijo.

La creadora de Good American deseó haber tenido más información de la situación, antes de haberla experimentado: “Me gustaría que alguien fuera honesto sobre la subrogación y la diferencia que tiene. No significa que sea malo o bueno. Es genial, pero es muy diferente”, reconoció en esta conversación en la que se abrió de capa sobre su segunda maternidad. Khloé siempre se ha mostrado muy transparente en el reality familiar, fue en este espacio donde compartió sus ganas de convertirse en mamá por segunda ocasión, de hecho, durante el programa comenzó a investigar sobre la maternidad subrogada -después de presentar complicaciones para embarazarse de manera natural- un tema en el que Kim Kardashian siempre se mostró muy abierta en tocar.

Su primera maternidad

Aunque con Tatum experimentó por primera vez la maternidad a través de la gestación subrogada, lamentablemente, no fue la primera ocasión que recibió a un bebé en medio de la polémica. Hace cinco años, horas antes de recibir a su primogénita, True Thompson, Khloé se enteró, a través de la publicación de unas fotos en varios medios internacionales, de la primera indiscreción de Tristan. El impacto de aquella noticia, según quedó plasmado en el reality familiar, le provocó tanto estrés que su bebé llegó al mundo días antes de lo previsto. A pesar de los problemas con el basquetbolista, le permitió estar en el parto, con el objetivo de recibir a su bebé en un ambiente familiar lleno de amor, una acción que repitió con su segundo hijo recientemente.