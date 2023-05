Leonardo de Lozanne habla de la posibilidad de reconciliarse con Sandra Echeverría: 'En eso estamos'

Lejos de la ruptura sentimental que meses atrás confirmaron, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne no descartan que pudiera darse una reconciliación entre ellos. Ya lo dijo la actriz en días pasados y ahora es el músico quien abordó el tema durante una reciente entrevista, en la que además reveló por qué razón no suele hablar públicamente de este cambio que se dio en su vida amorosa. Amable como suele ser con la prensa, el intérprete destacó lo importante que es para ambos mantener la cordialidad y la armonía más allá de los motivos por los que se dio la ruptura, pues su mayor prioridad es brindar un entorno de estabilidad a su hijo, una tarea que cumplen a cabalidad y de la que se sienten orgullosos.

Leonardo habló como pocas veces ante las cámaras, en donde expuso si está dispuesto a reanudar su relación. “En eso estamos, ya no es ninguna novedad, se dijo en todos lados…”, comentó en tono amable, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol. Así mismo, el integrante del grupo Fobia contó por qué motivo no suele hablar públicamente de este aspecto de su vida personal como muchos esperarían. “La verdad yo no es que no hable tanto de eso, lo que pasa es que yo soy más reservado pero en el mundo del rock no es tan importante la vida personal. Ahorita acabo de hacer el Vive Latino, hice todos los medios, dos horas de medios, el Pal’ Norte hora y media, hoy en la mañana tuve una rueda de prensa y nadie me pregunta nada de eso…”.

Para despejar cualquier duda sobre la posibilidad de una reconciliación con Sandra Echeverría, el músico también explicó la situación que al parecer los ha motivado a dar este paso, el cual ha resultado favorable hasta este momento. “Sí, estamos en eso, y sobre todo creo que siempre hay que hacer todo lo posible por rescatarlo, y sobre todo que tenemos un hijo y vamos muy bien…”, aseguró en otro instante de la charla, en la que se dejó ver tranquilo y reservado. De esta manera, De Lozanne comienza a escribir un nuevo capítulo en el terreno sentimental, luego de que a mediados de noviembre de 2022, Sandra confirmara durante su participación en un podcast que ella y el intérprete estaban pasando por una separación.

¿Cómo se encuentra Leonardo de Lozanne?

A propósito del tema de su situación con Sandra Echeverría, Leonardo de Lozanne reflexionó en torno a lo que ha implicado para él la separación, reconociendo que incluso se ha sentido identificado con Erik Rubín y Andrea Legarreta, quienes a finales de febrero anunciaron su ruptura, aunque mantienen esa cercanía para preservar los lazos familiares. De hecho, aconsejó a quienes pasan por una situación similar buscar en este tipo de acuerdo una posibilidad. “Yo lo que sí sugiero mucho, que también mis amigos Erik y Andrea lo están practicando, es esa separación, mucha gente dice: ‘¡Ya, el divorcio!’. No, es una separación estratégica para darte espacio porque solamente desde fuera a veces puedes entender lo que está pasando dentro…”, explicó.

De Lozanne también fue sincero al dar su punto de vista sobre lo que ocurre en las relaciones, destacando que siempre se de debe ser consciente en relación con los cambios que se suscitan de manera habitual, algo que es muy natural. “No hay reglas, es como la carrera, a veces me dicen: ‘Qué consejo le das a las nuevas generaciones’, ojalá tuviera yo la llave o la varita mágica y en las relaciones es lo mismo, no nada más en la pareja, en las amistades, en todo…”, aseguró.