Roberta, hija de Raúl Araiza, revela por qué no es cercana a las novias de su papá La joven confesó que no cree que su papá concrete el divorcio con su mamá, Fernanda Rodríguez

Más sincera que nunca, esta semana, Roberta, hija menor de Raúl Araiza, hizo ruido en los medios de comunicación; primero, con su primera entrevista, una charla que concedió a una revista de circulación nacional en la que habló, entre otras cosas, de la relación que sostienen sus papás tras el divorcio. En segundo, por su sorpresiva visita al programa Hoy, donde protagonizó un divertido momento junto a El Negro, quien apareció a cuadro para reprenderla. Aunque la joven todavía no decide si seguirá el camino artístico de su dinastía, heredó la simpatía de los Araiza, por lo que le es muy fácil desenvolverse frente a las cámaras, como en la cápsula del matutino en la que fungió como modelo mostrando cómo lucen las incrustaciones de piedras en los dientes, una tendencia muy de moda entre la juventud.

Con la seguridad con la que fue criada por sus padres, Roberta es frontal a la hora de hablar sobre la vida amorosa de sus papás, sobre todo de la de su papá quien, tras concluir su relación con la mamá de sus hijas, se ha dado varias oportunidades en el amor. A pesar de respetar las decisiones del presentador de Hoy, la joven descarta que alguno de sus padres vuelva a contraer nupcias y explicó por qué: “Eso no sucederá nunca, ni mi papá, ni mi mamá se volverán a casa, no hay forma. Siguen casados y no se van a divorciar ¡nunca!”, dijo tajante la joven en entrevitas para TV Notas. Roberta fue más allá y confesó que cuál es la broma en casa que le hacen a sus papás sobre el momento en el que se conviertan en abuelos: “Nosotras molestamos a nuestros papás diciendo que cuando tengan su primer nieto se van a volver a juntar, porque los dos tienen esa ilusión”, agregó.

Más sincera que nunca, Roberta reveló que aunque sí ha conocido a las novias de su papá, no ha sido cercana con ellas y explicó por qué: “Sí, he sido cordial y respetuosa con las tres que he conocido, porque sé que son su felicidad momentánea y estoy agradecida con ellas por cuidarlo, pero no me meto ni me interés tener una relación con ellas, todos tenemos nuestro espacio en su vida”. En ese sentido, la joven reveló que el presentador le dedica tiempo de calidad a ella y a sus hermanas: “Mi papá hace dos viajes al año; uno con Camila y otro conmigo para disfrutarnos a cada una”, puntualizó la joven quien también habló de la gran relación que tiene con su hermana mayor Camila quien es modelo. En enero pasado, Raúl presumió el viaje a París que realizó con las dos, quienes lo llenan de orgullo.

Una joven dueña de sus decisiones

Durante esta entrevista, Roberta dejó claro que debido a su mayoría de edad ella no le pide permiso a sus papás para conversar con un medio: “Ya soy adulta, nací en el medio artístico, desde mis abuelos paternos y con mi papá (…) soy independiente y no pido permiso para dar una entrevista”, comentó. Tal como lo comentó, esta semana, volvió a demostrar que ella no le avisa a sus papás sobre sus planes en los medios, pues su visita al programa Hoy no fue pactada por Raúl quien se enteró de su presencia cuando la vio a cuadro: “Ay Dios mío, ya nos cayó la ley”, comentó Tania Rincón quien se encontraba conduciendo este segmento cuando vio acercarse al papá de Roberta.

En medio del procedimiento en el que le colocaron varias piedras en los dientes, Raúl interrumpió para decirle: “¿A quién le pediste permiso?”, a lo que, como pudo, Roberta (quien no podía hablar) dijo: “A nadie”, por lo que su papá reaccionó con un: “¿Perdón?, me vas a desacreditar aquí en vivo. Te voy a castigar, ahorita ni un quinto se te va dar”, comentó, antes de salir de cuadro, en tono de broma, El Negro dijo: “Ven por qué luego me encierran”, haciendo referencia a su reciente ausencia del programa Hoy. Feliz del resultado, Roberta posó con sus nuevos accesorios dentales, mientras su papá comentaba: “Roberta al camerino que quiero hablar contigo”. Durante la pandemia, Roberta y su papá también protagonizaron una divertida cápsula en el que la joven le enseñaba a utilizar Tik Tok, la red social de moda.