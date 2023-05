Muy al estilo Kardashian, Michelle Salas continúa disfrutando de Cannes con el look de Kim y Khloé Después de brillar sobre la alfombra roja con un elegante diseño de Pronovias, la influencer impactó con un look de Dolce & Gabbana

Por tercer año consecutivo, Michelle Salas disfruta de una de sus citas más especiales: la edición número 76 del Festival Internacional de Cine de Cannes. Después de brillar sobre la alfombra roja de la muestra, durante la premier de la cinta La Passion De Dodin Bouffant, donde la vimos dando lecciones de estilo con un espectacular vestido de Pronovias, hecho exclusivamente para ella, la influencer volvió a dar muestra de su garbo durante una de las fiestas que se organizan en torno al festival, donde la vimos luciendo uno de los looks que la firma Dolce & Gabbana propone para esta primavera-verano 2023. Imponiendo su propio estilo, Michelle eligió el mismo conjunto que Khloé Kardashian utilizó en septiembre de 2022, cuando acudió a la presentación del desfile de la marca durante la Fashion Week de Milán, una cita en la que su hermana Kim fue la protagonista como imagen de esta colección en la que la marca. En aquella ocasión, llamó la atención de Chicago, la hija menor de Kim, llevó un outfit inspirado en el de su tía Khloé.

Con la misma elegancia con la que desfiló sobre la alfombra roja, Michelle llegó a la fiesta por el lanzamiento del nuevo Aston Martin DB12, que tuvo lugar en el Hotel du Cap-Eden-Roc, en Antibes, con este look de impacto al que le agregó unas gafas oscuras, con las que le dio el toque casual a su look de pasarela. Para esta gala, Michelle usó un corsé de cristales swarovski completamente bordado con bragas a juego combinadas con un catsuit de punto negro y una capa de tafetán negro. A diferencia del look que utilizó sobre la red carpet, en el que apostó por su belleza natural utilizando colores neutros, para este nuevo look en Cannes, quiso darle protagonismo a sus labios y los destacó con un tono rojo carmín.

Una tendencia Kardashian

Debido al acabado de esta pieza en la que los cristales swarovski la hicieron brillar, Michelle decidió darle total protagonismo a este diseño y únicamente llevó como accesorios unos discretos pendientes y el anillo de compromiso que recientemente le entregó el empresario Danilo Diazgranados, con quien llegará al altar próximamente. Para este evento, Michelle recogió su cabellera en un mono bajo, en el que destacó un mechón al frente que peinó de lado. Para complementar este outfit, la influencer usó unas bodas negras de satén con el que cerró con broche de oro la elegancia que transmitió con este look que, en el pasado, también usó Kim Kardashian durante uno de los eventos en torno a la boda de su hermana Kourtney y Travis Scott, donde la firma italiana estuvo detrás de todos los vestidos del clan.

De hecho, Kim Kardashian ha utilizado este atuendo en dos ocasiones, pues también lo eligió en junio del año pasado para el lanzamiento de uno de los productos de su marca SKKN, meses después, tras realizar su primera colaboración con la firma, Kim compartió varios detalles de este diseño muy especial debido a que es una pieza vintage de Dolce & Gabbana de 1991 : “Usé esta pieza en la boda de Kourtney y Travis de principios de los 90, no puedo superar el Dolce & Gabbana de ese tiempo, en especial estos looks”, comentó la influencer en un video de la firma en el que compartió varios detalles de la colección de la que fue imagen: “Tan solo el proceso creativo ha sido muy divertido y diferente para mí siento mucho respeto por el equipo”, añadió.

Michelle y las Kardashian apasionadas de la moda

Hace unos días, antes de que viajara a Cannes, Michelle compartió una historia en la que presumió una de las playeras de Dolce & Gabbana con la foto de Kim Kardashian impresa, un guiño que la mexicana le hizo a la firma y a la influencer quien, como ella, es una apasionada de la moda de la firma italiana. De hecho, además de su gusto por los diseños, Michelle y Kim tienen en común sus colaboraciones con la marca, tal como ocurrió en 2018 cuando desfiló sobre la Fashion Week de Milán, con la firma: “Estoy muy emocionada y muy nerviosa”, confesó la influencer en uno de sus videos para HOLA! 4u donde documentó esta inolvidable experiencia en la que contó con el apoyo de su mamá, Stephanie Salas, quien viajó con ella a Italia. En ese video, Michelle compartió con sus seguidores su encuentro con Domenico Dolce y Stefano Gabbana, a quienes les presentó a su mamá, fue en aquel momento que el italiano, a ver a Stephanie le pidió que formara parte del desfile de la mano de Michelle: “Si quieres, no quiero presionarte”, le comentó Stefano, a lo que la intérprete de Ave María accedió de inmediato: “Mi mamá al final sí va a caminar ya la están cambiando”, comentó Michelle. Al final, madre e hija desfilaron sobre la pasarela de Dolce & Gabbana: "Yo venía de fotógrafa y terminé en la pasarela".