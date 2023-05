Maite Perroni revela cómo han sido sus días tras convertirse en mamá

Bajo un halo de completa plenitud, Maite Perroni está escribiendo un nuevo capítulo en su vida, marcado por el nacimiento de su primer bebé, fruto de su relación con Andrés Tovar, y el éxito profesional. Con la gira del reencuentro de RBD a la vuelta de la esquina y el buen recibimiento que han tenido sus más recientes proyectos de streaming a nivel internacional, la actriz dio a conocer el nacimiento de su primogénita, Lía, el pasado 16 de mayo con una tierna fotografía en la que se observa a ella y a su esposo tomando una de las manos de su pequeña. A casi una semana del gran anuncio, la cantante ha reaparecido en redes sociales para compartir con sus seguidores cómo han sido sus días tras su debut en la maternidad señalando la felicidad con la que abraza esta importante etapa de su vida y agradecida por el amor de su hija.

Y es que en medio de la montaña rusa de cambios que ha experimentado, Maite se ha mantenido activa en Twitter, donde sus fans no han dejado pasar la oportunidad de pedirle una actualización de su faceta como mamá. Fue así que la protagonista de Tríada se tomó unos minutos para responder a un internauta cómo se encontraba y si había conseguido dormir, a lo que la actriz respondió haciendo gala de su sentido del humor. “¿Dormir? ¿Qué es eso?”, escribió dejando en claro que ha pasado algunas noches en vela cuidando de su recién nacida, algo que por supuesto ha hecho con un profundo cariño, tal como expresó en un segundo tuit en el que externó su amor por su hija, “Estoy enamorada completamente”, añadió seguido de unos emojis de caritas con ojos en forma de corazón.

La también cantante volvió a hacer eco de las largas noches que ha pasado sin dormir y bromeó sobre la idea de hacer una competencia de canto con su pequeña: “Ahora cuando haga karaokes incluiré una opción más sobre quién ganó: Maite, Perronitos (su club de fans) o Lía, y creo saber quién ganará siempre a partir de ahora”, tuiteó. Finalmente, les hizo saber a sus incondicionales fans que aunque no comparten lazos sanguíneos, todos son “tíos y tías” de su hija.

Un año de grandes momentos para Maite Perroni

A lo largo del último año, Maite ha pasado por significativos momentos a nivel personal. Fue a principios del año pasado que la cantante dio el ‘sí, aceptó’ a Andrés durante una impresionante fiesta en los parajes de Valle de Bravo a un mes de haber anunciado su compromiso. Dicha celebración fue el escenario de un entrañable reencuentro entre la actriz y sus compañeros de RBD, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann. “Cuando estábamos planeando la boda, el DJ me dijo: ‘¿cuáles son las canciones que no se pueden tocar en la boda?, y se sorprendió y me dijo: ‘¿cómo? ¿Por qué no puedo poner RBD en tu boda?’, y le dije: ‘Porque van a ir mis amigos, no los artistas’”, recordó hace unos meses la famosa en una entrevista para Sale el Sol, “Llegó la hora de la fiesta estábamos todos bailando, brincando, todo mundo celebrando y, de pronto, ellos mismos fueron a pedir la canción para poder cantarla juntos’”.

Maite Perroni: ‘No estoy pretendiendo cubrir las expectativas de nadie’

A la boda y la reunión con los otros RBD, le seguiría la noticia del embarazo de la actriz, quien el 6 de enero, con motivo del festejo de Día de Reyes, compartió un video junto a su esposo en el que dieron a conocer la buena nueva: “Ya somos tres”, anunció la pareja en el clip donde aparecen partiendo una tradicional rosca, “Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”.

¿Cuándo arranca la gira de RBD?

Será en agosto de este año cuando Maite, Anahí, Christopher, Christian y Dulce María regresarán a los escenarios para interpretar una vez más las canciones más emblemáticas de RBD, que marcaron a toda una generación. Después de visitar varias ciudades de Estados Unidos, la banda volverá a territorio mexicano para ofrecer cinco conciertos en la Ciudad de México los días 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre.