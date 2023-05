Ana María Alvarado confirma la demanda en contra de Maxine Woodside: 'El proceso ha iniciado'

Luego de que meses atrás Ana María Alvarado hiciera público que Maxine Woodside prescindió de sus servicios dentro de la producción radiofónica de Todo Para la Mujer, la periodista de espectáculos buscó un acuerdo para ser liquidada de manera justa. Sin embargo, ante la imposibilidad de llegar a una conciliación, finalmente la comunicadora ha confirmado que ya ingresó la demanda en contra de la también llamada Reina de la Radio, pues lo único que persigue es que se le remunere por los años de trabajo al frente de ese micrófono. Puntual como suele ser con sus seguidores, dio detalle de este procedimiento, asegurando que su reclamo solo se centra en los aspectos laborales y no en los personales.

Fue a través de su canal en YouTube que Ana María puso al tanto a su público de cómo van las cosas con el asunto de su liquidación, confirmando que ya existe un proceso legal en marcha. “Les tengo la exclusiva, porque mejor que lo diga yo. Está interpuesta la demanda, puedo decir formalmente, que el proceso ha iniciado. No les puedo mostrar todo por asuntos de seguridad, pero ahí está esta demanda, ya la muestro, está interpuesta en este momento…”, dijo en su espacio, mismo en el que mostró una parte del documento legal en el que se especifica que la querella es en contra de Maxine Woodside y Grupo Radio Fórmula, empresa en la que Todo Para la Mujer se ha transmitido por más de tres décadas.

Ante este panorama, Alvarado dejó claro que se debe tener paciencia, siendo puntual en su reclamo tal cual lo especificó desde el primer día. “Estamos esperando los procesos legales y los tiempos de la ley y les voy a decir… Yo he tratado de ser muy seria en esta situación… Desde un principio yo les dije que iba por mi justa liquidación y ya se inició y estamos dentro del proceso… Sigue esperar los tiempos de la ley y los procesos para que ya seamos citados, entonces cuando haya algún avance pues ya les contaré, pero ahí está, ya se los mostré aquí en exclusiva para que vean que es algo serio, que es algo formal…”, aseguró.

Respeta la vida personal de Maxine

Desde que surgieron las diferencias con Maxine Woodside, Ana María Alvarado fijó su postura, pues lo único que busca es ser liquidada de manera justa. Por tal motivo, hizo énfasis en ello. “Yo desde el día uno les he ido platicando de frente, con tranquilidad y claramente las cosas, y como ustedes ven he cumplido cabalmente palabra por palabra. Yo prometí que solamente iba por una liquidación justa, no iba por más, no iba por menos, prometí que no iba a criticar a Maxine a nivel personal o en otros temas, esto es simplemente es una cuestión legal, lo he sostenido…”, aseguró en otro punto de la emisión.

Así mismo, defendió su proceder ante esta circunstancia, la cual cobró interés mediático desde el instante en que fue dada a conocer. “Estoy convencida de mis ideas, mis acciones, sé que es algo justo, no me estoy excediendo, no es por otro motivo, no es por tener followers, no es por nada, es porque ahí laboré por tanto tiempo y es lo que corresponde… Ya iniciado está el proceso, ya más adelante les diré qué prosigue… Se supone, me estaban platicando mis abogados, se cambió todo el proceso y ahora es más rápido… La carta está sobre la mesa…”, explicó Alvarado, que a lo largo de los meses ha sido transparente con sus seguidores al tocar el tema.