Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, celebra el cumpleaños de su hijo Mauro

En medio del proceso de apelación que ha comenzado la defensa de Pablo Lyle, en Miami, un nuevo recurso que quiere agotar y por el cual podría ser deportado a nuestro país, su familia en México continúa apoyándolo a la distancia. Mientras se resuelve su futuro legal en Estados Unidos, este 24 de mayo, su esposa, Ana Araujo, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una especial felicitación de cumpleaños a Mauro, su hijo menor, quien este miércoles cumple 9 años de edad. Desde que comenzó el problema de Pablo en Florida, sus hijos no han podido visitarlo; sin embargo, de acuerdo con lo que declaró Ana en el juicio del actor, se mantienen en constante comunicación a través de llamadas telefónicas.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siempre enfocada en el bienestar de sus dos hijos, Ana Araujo quiso hacerle un guiño a su hijo dedicándole algunas publicaciones en Instagram donde compartió un breve videoclip, en el que aparece el cumpleañero disfrutando de un frappé. En estas imágenes se aprecia lo mucho que ha crecido Mauro quien, orgulloso de su ciudad, aparece con una gorra de Mazatlán: “Felices 9 años mi amor”, escribió su mamá sobre este video. Más tarde, haciendo un nuevo guiño al festejado, Ana Araujo reapareció en sus historias compartiendo una entrañable foto del día en que nació su bebé: “Recordando tu llegada”, fue la frase que eligió. La influencer también compartió otra foto, de cuando Mauro era pequeño, captada durante unas vacaciones familiares en la playa: “Feliz vida hijo”, escribió.

Debido a la situación legal de Pablo Lyle en Miami, desde que comenzó su proceso, su esposa e hijos han vivido en Mazatlán, ciudad en la que los niños han encontrado la estabilidad que necesitan y desde donde sueñan en reencontrarse con su papá. Así lo confesó Ana Araujo en la carta que envió a la corte como parte del juicio de su esposo: “Ha sido un reto navegar la etapa más difícil de nuestras vidas siendo el pilar y la mirada que buscan nuestros hijos para sentir seguridad y continuar con sus vidas. Hace un par de días, Arantza, me comentó: ‘Mami que mi papi esté en prisión, siento que no es tan feo como lo imaginé’ y ese comentario me llenó de amor, de ternura y de gratitud, porque son unas simples palabras que representan el esfuerzo tan grande que hemos hecho”, redactó la esposa de Pablo.

En aquella misiva que formó parte de las pruebas que la defensa del actor presentó ante la jueza del caso, Ana Araujo reconoció que a pesar de lo complicado de la situación, los niños se encontraban bien: “El que mis hijos el día de hoy duerman tranquilos, rían a carcajadas, amen ir al colegio y hacer deporte, tengan muchos amigos y digan que su vida es muy bonita es, sin duda, la cara más valiosa que puedo compartirle Honorable Jueza, porque habla del esfuerzo y compromiso de su papá hacia ellos”. Ana también resaltó el gran papel que Pablo hace con sus hijos, tomando en cuenta sus limitaciones legales: “Ellos buscan su mirada cuando tienen miedo de la situación, cuando sienten la incertidumbre de pensar en pasar tanto tiempo lejos de él”.

Mazatlán, el hogar de los Lyle

Para Ana era importante contarle a la jueza que Pablo es un padre muy presente y que sus dos hijos lo necesitan y lo esperan en nuestro país: “Honorable Jueza Marisa, esto es un poquito de quién es el papá de mis hijos, daría todo por tenerlo en Mazatlán con nosotros, porque no me queda duda que cuando él esté aquí será ejemplo para nuestra comunidad, como ese papá que ha caminado con conciencia, humildad y gratitud durante todos estos años y que ruego a Dios mis hijos tengan la oportunidad de tenerlo a su lado pronto”, finalizó Ana quien durante estos tres años de proceso legal de Pablo ha dado lecciones de valentía enfrentando la situación y siendo el pilar de toda la familia.