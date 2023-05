Mariana Garza y Alix Bauer sobre Sasha Sokol: 'Como mujeres la apoyamos muchísimo'

Luego de que Sasha Sokol se anotara una victoria dentro del proceso legal que interpuso en contra de Luis de Llano por daño moral, las muestras de apoyo hacia la cantante de parte de sus seres queridos y amigos más cercano no se han hecho esperar. Si hace unos días era Benny Ibarra quien respaldaba a su compañera de Timbiriche, ahora son dos integrantes más de esta icónica agrupación quienes se han sumado a las muestras de apoyo a favor de la también actriz. Se trata de Mariana Garza y Alix Bauer, quienes en una reciente entrevista resaltaron la valentía y la entereza con la que su colega ha hecho frente a esta situación, mostrándose empáticas con su causa y dejando en claro su solidaridad.

Fue durante un encuentro con la prensa en donde las cantantes respondieron a algunos cuestionamientos relacionados con su carrera y por supuesto, sobre la demanda que Sasha finalmente ganó en contra del famoso productor. Y aunque no qusieron entrar en detalles, ambas reconocieron la entereza de Sasha. “Yo creo que el acto de valentía es, obviamente para ella, pero también para todos los hombres y mujeres que han estado en esa situación. Entonces, es la verdad muy bonito que esté sucediendo esto, por ella y por todas las que vienen”, expresó Garza conmovida, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Por su lado, Alix quiso resaltar el hecho de que con esta demanda y posterior triunfo de la exTimbiriche, se ha sentado un precedente en estos temas, por lo que aplaudió el hecho de que Sasha haya decidido alzar la voz. “Como mujeres la apoyamos muchísimo. Ha sido un proceso duro, pero sé que lo está siendo con plena convicción de que no es por ella, sino es por ayudar a todas las personas que se encuentran en la misma situación y que tengan la posibilidad de saber que si lo exponen va a haber una respuesta", dijo tajante, dejando en claro que el vínculo familiar que su compañero Benny Ibarra tiene con Luis de Llano nunca ha sido causa de división entre todos los Timbiriche.

Fue el pasado 10 de mayo cuando Sasha Sokol acudió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la resolución de la demanda en contra de Luis de Llano por el delito de daño moral: “El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Esto mediante sentencias dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, se lee en la primera parte de su comunicado donde compartió cuál será la sentencia que tendrá que cumplir el productor: “Lo condena -entre otras cosas- a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”, informó.

La reacción de Sasha a la sentencia

Para Sasha Sokol, el paso del tiempo no fue un impedimento para alzar la voz y hablar de la relación que sostuvo con Luis de Llano, cuando ella tenía tan solo 14 años y él 39. De hecho, la también actriz tomó la decisión de iniciar acciones legales en contra del productor hace algunos meses, obteniendo una resolución positiva para ella de parte de las autoridades, quienes determinaron que aquel entonces sí hubo una relación asimétrica e ilícita. Sobre este proceso, Sasha ha reflexionado sobre lo importante que ha sido para ella y para otras personas el hecho de que haya decidido sentar un precedente, para así demostrarle a la gente que ha pasado por algo similar, que no están solos y que sin importar el tiempo, se pueden lograr grandes cambios. “Porque es lo único que tengo, mi causa penal prescribió hace muchos años. Yo tenía que haberme dado cuenta dos años después de que la relación terminó y haberlo denunciado, o sea, antes de cumplir 19. Yo me pregunto, si el dolor no prescribe, ¿por qué prescribe la ley? Por lo menos ahora las leyes reconocen que las víctimas podemos tardar décadas en entender lo que nos pasó y por eso a partir del 2021, casos como el mío ya no prescriben y se penan hasta con 24 años de cárcel…”, dijo en entrevista con el diario El País.