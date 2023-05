Gabriel Soto y su declaración de amor más romántica a Irina Baeva: 'Es una belleza fuera de serie'

A lo largo de los últimos meses, Irina Baeva y Gabriel Soto se han visto envueltos en un mar de especulaciones en torno a su compromiso matrimonial, que la misma pareja se ha encargado de desmentir en más de una ocasión dejando en claro que el amor y la confianza entre ellos sólo se ha fortalecido con el paso del tiempo. Ha sido durante su reciente aparición frente a las cámaras que los enamorados se han abierto de capa ante el público sobre algunos aspectos íntimos de su relación y han expresado su agradecimiento el uno con el otro por el apoyo que se brindan tanto en el terreno profesional como personal. En medio de esta sincera conversación que han entablado, el galán de telenovelas ha hecho una declaración de amor a la actriz rusa destacando sus cualidades y la fortaleza con la que enfrenta cada desafío sin importar lo duro que resulte el camino para alcanzar sus sueños.

Aunque en un inicio Gabriel respondió que amaba “todo” de su prometida, inmediatamente después formuló un conmovedor discurso en el que aplaudió la belleza y carácter de la actriz. “Yo a Irina le admiro muchísimo su determinación. Es una mujer extremadamente inteligente, o sea, pocas personas he conocido yo con esa inteligencia”, comenzó diciendo en el nuevo episodio Pinky Promise, programa conducido por Karla Díaz, “(Es) una belleza fuera de serie. Es la mujer más hermosa que hay en el mundo”.

El protagonista de Soltero con hijas destacó la perseverancia y el espíritu guerrero de Irina: “Es una mujer bien luchona. Es una mujer con un carácter, nunca se da por vencida. Tiene una elegancia y tiene un porte también increíble, que me fascina. Unos ojos, que me pierdo en ellos”, comentó mientras le dedicaba una tierna mirada a la actriz, que respondió a sus sensibles palabras acariciando su rostro.

Por último, resaltó la gran capacidad de Irina para hacer frente a cualquier obstáculo que se interponga entre ella y sus metas profesionales: “Es una mujer bien luchona, bien determinada, o sea, lo que quiere y sabe y se lo propone lo consigue a toda costa”, concluyó. Tomados de la mano y entre sonrisas de complicidad, la pareja selló el momento con un romántico beso.

Minutos antes, Irina respondió sin filtros a una pregunta de una seguidora del programa en la que se hacía referencia a la incertidumbre que en algún momento hubo sobre la solidez de su relación con Gabriel: “Tampoco somos estables para demostrarle nada a nadie, finalmente aquí estamos para nosotros”, indicó antes de aclarar que su historia a lado del actor no se asemeja a los melodramas de la pantalla chica,: “Yo sé que muchas veces la gente que nos ve desde afuera, los que ven ese tipo de shows, novelas, lo que sea, creen que nuestra vida también es novela, que hay un malo, un bueno, y hay una historia y un guión prácticamente, como que vivimos mucho en eso, y realmente no, la vida es la vida, y pasan muchas cosas”.

Tras más de 5 años juntos, Irina mencionó que han tenido sus diferencias, las cuales han aprendido a resolver desde el plano del respeto: “Entonces creo que nosotros con amor y confianza, con nuestras cosas también como cualquier pareja, con nuestros pleitos y altibajos, lo que tú quieras, pero finalmente aquí estamos y no es para comprobarle nada a nadie y si en algún momento no hubiéramos funcionado como pareja, yo creo que no tendría nada de malo decir: ‘¿sabes qué? Aquí estuvimos, ya fuimos pareja, pero la verdad es que hasta aquí llegamos’ (...) A mí me da mucho gusto que aquí seguimos, espero que así siga”.