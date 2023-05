Fallece Tina Turner, la reina del rock and roll, a los 83 años El deceso de la leyenda musical, intérprete de clásicos como What's Love Got to Do with It, fue confirmado por su representante

El mundo de la música y millones de fans alrededor del mundo lamentan la muerte de Tina Turner a los 83 años, una de las máximas exponentes del rock y el género pop cuya naturaleza versátil e ímpetu creativo le permitieron forjar una carrera de siete décadas. La partida de la artista fue confirmada la tarde este 24 de mayo, explicando que la principal razón de su deceso se debió a problemas de salud. Fue a través de un comunicado en donde se ahondó en detalles sobre lo ocurrido con la diva, quien desde hace varios años radicaba en Suiza, país en el que llevó una vida un tanto alejada de los reflectores, privilegiando ante todo la privacidad de su entorno.

Fue en las plataformas digitales de la cantante en las que se dio a conocer el texto en el que se informa de su muerte. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos”, se puede leer en redes sociales, palabras que fueron ilustradas con una foto de su rostro sonriente.

En otro comunicado, emitido por su representante, se exponen las causas de su partida. “Tina Turner, la reina del rock and roll ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza). Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, dice el texto sobre la cantante, quien encumbró su obra musical a través de su marcada pasión por este arte, mismo que cautivó a toda una generación que abarrotó estadios para presenciar sus fascinantes shows en vivo, en los que incluso llegó a colaborar con grandes estrellas como David Bowie o Mick Jagger.

La fascinante trayectoria de Tina Turner

Nacida en 1939 en Tennessee, Estados Unidos, Tina Turner dio muestra de su incontenible talento desde que era muy pequeña, esto gracias a su participación en el coro de la iglesia, un instante en el que su vida discurrió atendiendo labores cotidianas como la recolecta de algodón. Fue en 1960 cuando hizo su debut grabado con el tema A Fool in Love, el cual expuso su talento vocal permitiéndole consolidar el éxito en Estados Unidos. En ese contexto, se integró a la banda musical de Ike Turner, quien posteriormente fue su esposo y la impulsó para catapultar su carrera, aunque la relación entre ambos fue complicada. El músico ejerció violencia física y psicológica contra Tina, quien logró sobrevivir a ese episodio tras divorciarse de él en 1978, quedándose solo con dos automóviles y los derechos de su nombre artístico. A partir de ese momento se refugió en la religión y dio un nuevo impulso a su carrera.

Su complicada infacia, así como la intrincada situación de vida de la Reina del Rock en su juventud, no fueron ningún obstáculo para ella. Durante la cumbre de su carrera forjó un estilo propio de belleza única que la llevó a alcanzar la admiración de millones de fans alrededor del mundo, incluso del mismo Mick Jagger, quien reconoció una enorme inspiración en ella al presenciar su magistral manejo del escenario durante sus explosivos e históricos shows. La lista de éxitos de Tina Turner es larga, en su voz logró cautivar al público de diferentes latitudes gracias a temas como What's Love Got to Do with It, The Best, We Don't Need Another Hero, Private Dancer, I Don't Wanna Lose You, entre otras.