'A mí, el duelo de mi papá me dio pariendo', Zuria Vega recuerda su momento más agridulce

Con la misma sinceridad con la que Zuria Vega siempre ha hablado sobre su maternidad, la actriz sostuvo una charla con Lety Sahagún y Ashley Frangie durante un episodio del podcast Se regalan dudas, donde recordó cómo fue enfrentar la muerte de su papá, Gonzalo Vega, en medio de la dulce espera de su hija Lúa, quien nació un par de meses después de la partida del primer actor. La actriz reconoció que en medio del dolor que le provocó el fallecimiento de su padre, eligió enfrentar el nacimiento de su hija con mucho amor: “Lúa, coincidió con la muerte de mi papá, yo tenía 8 meses de embarazo cuando murió mi papá, pero así tenía que ser, porque de otra manera yo no lo hubiera sobrevivido igual”, confesó la actriz.

De alguna manera, el dolor por la muerte de su padre le dio fuerzas para recibir a su primogénita: “Vivir físicamente la dualidad de la vida y de la muerte es muy fuerte, porque tienes que elegir y yo elegí la vida y eso no quiere decir que no haya vivido el duelo de mi papá, pero es fuerte enfrentarte a todo. A mí me pasó que cuando muere mi papá yo vi que ya no era mi papá, ¿me explicó?, esta parte cuando el alma se va y el cuerpo es prestado”, explicó la actriz quien reconoció que el duelo por la muerte de su papá la ayudó al momento de recibir a su pequeña: “El parto es una muerte del quién eras y quien eres ahora. A mí, el duelo de mi papá me dio pariendo, ahí fue donde yo hice una catarsis, en lo más animal y ese proceso cambió mucho de lo que yo era después”, reconoció.

La luz que trajo Lúa a la vida de Zuria sirvió como bálsamo para lidiar con la ausencia de su papá: “Fue un embarazo muy bonito, dentro de lo de la muerte, un post-parto muy amigable y lindo, regresé a trabajar muy pronto”, recordó la actriz. Dos años más tarde se embaraza por segunda ocasión en un escenario muy similar: “Luka fue sorpresa, yo me enteré que estaba embarazada de Luka en una constelación de caballos. Llegué, entré y lo primero que me dice la chava con la que lo hice es: ‘¿estás embarazada?’ y yo, ‘no’, me dice: ‘Si no, ya casi y es niño’. Un día antes se había muerto mi abuela, materna y estábamos con mis primos y una de mis primas dice: ‘Seguro alguien está embarazada’ y yo dije: ‘No, yo ya no’, en mi familia se mueren personas y yo me embarazo, espérense’”, recordó.

En medio de la partida de su abuelita, Zuria le dio la noticia a su mamá de que estaba embarazada: “Hice la constelación muy temprano, de ahí íbamos al funeral de mi abuela. Pasé a comprar una prueba, me hice la prueba en Gayosso, salgo del baño y a la primera persona que me encuentro es a mi mamá y le digo: ‘Mamá estoy embarazada’. Fue un momento lindo porque en medio, otra vez, de una pérdida, venía el regalo de la vida”, contó la actriz. Zuria reconoció que con el nacimiento de sus hijos llegó una etapa de confrontación consigo misma que le ha dejado grandes lecciones: “En mi caso, uno de los momentos en los que más se te ponen de frente tu educación, tus creencias, tu forma de ver la vida, en mi caso, fue la maternidad y fue de maneras muy diferentes las dos veces”, agregó.

Maternidades distintas

En esta charla, Zuria reconoció que los contextos de los nacimientos de sus hijos fueron tan distintos que darse cuenta de las luces y las sombras de la maternidad también es una gran lección: “Son regalos con los que te das cuenta de que todas las versiones de ti que creías que ya sabías y no, no eres lo que creías”. En ese sentido, la actriz recordó lo diferente que vivió la llegada de su hijo: “Viene Luka, un embarazo, bonito, pero vomité seis meses, nace Luka, un parto natural, pero complicado, la recuperación fue muy dura y Luka un año no durmió, cuando digo no durmió es que no durmió, yo lloraba rogándole, a parte no quiso el chupón, me mandó a terapia Luka”, recordó divertida.