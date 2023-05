Renata Notni y Diego Boneta en su escapada romántica a Baja California

Aunque Renata Notni y Diego Boneta han procurado mantener, en medida de lo posible, su relación alejada de los reflectores, en ocasiones comparten con sus seguidores algunos vistazos de lo que sucede en torno a su noviazgo, dando muestra del amor que se tienen a través de las románticas postales que suelen publicar, especialmente cuando se encuentran de viaje. Tal y como sucedió recientemente, cuando la pareja se dejó ver de lo más enamorada durante un viaje que hicieron juntos a Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, para asistir a una boda, en la que tuvieron la oportunidad de convivir con la familia de la Intérprete -entre ellos la mamá y el hermano de Renata-, y presumir su amor por todo lo alto, en uno de los lugares más bellos de México.

A través de su perfil de Instagram, Renata ha compartido una serie de fotografías de su escapada romántica a Baja California, en donde la pudimos ver disfrutando al máximo de su familia y, por supuesto, de su novio, luciendo un look de lo más original y adecuado para una boda en medio de la naturaleza y clima cálido. Y es que la intérprete optó por un corsé de mezclilla firmado por la diseñadora Sandra Weil, el combinó a la perfección con una increíble falda asimétrica y voluminosa en azul intenso, otorgándole a su imagen el toque de glamour, sellando todo su look con unas botas vaqueras de la marca mexicana Montserrat Messeguer, con las que sin duda

Sin duda alguna, el romance no solo se hace presente en las muestras de cariños que se dan Diego y Renata, o en los mensajes que se dedican en redes sociales. Y es que la pareja coordino su look de forma sutil, pues aunque el traje de lino beige que el actor lució para esta ocasión era el protagonista de todo su look, decidió contrastarlo con una camisa de mezclilla en un tono muy similar a los diseños que usó su novia, dando muestra así de la complicidad que existe entre ellos y de lo unos que están.

Dicen que querer es poder y cuando Renata y Diego han sido cuestionados sobre cómo han mantenido el equilibrio en su relación, reconocen que el secreto es que ambos están en el mismo canal y tienen la voluntad de hacer funcionar esta relación a pesar de que, durante todo este tiempo han lidiado con la distancia. Convertidos en expertos a la hora de organizar viajes juntos: “Siempre que se quiere, se encuentran momentos para poder estar juntos, lo que estamos haciendo ahorita”, comentó el actor a las cámaras de Ventaneando en marzo del año pasado durante su debut con Renata Notni sobre una red carpet en Hollywood. En aquella entrevista conjunta, Boneta añadió: “Creo que lo importante es poder ser cómplices en todo sentido. Hacer estas cosas juntos y también poder hacer una vida separada”.

Renata Notni se une a Bulgari

Sin duda alguna, la carrera de Renata ha ido creciendo como la espuma. Y es que la actriz ha logrado conquistar el corazón de su público con su talento e inigualable belleza. Algo que la ha llevado a ser reconocida no solo en México, también en el extranjero, donde poco a poco ha comenzado a destacar gracias producciones como El Dragón y próximamente Zorro, una serie de Netflix que ha estado filmando en España y que sin duda será determinante para su internacionalización. Por si esto fuera poco, la intérprete también es reconocida por su estilo y amor por la moda, por lo que incluso algunas de las firmas de lujo más importantes del mundo han puesto su mirada sobre la mexicana. Tal es el caso de Bulgari, quien recientemente la ha nombrado como amiga de la marca en México, por encarnar el espíritu latino de la Maison romana, algo que se ha visto reflejado en las piezas que la intérprete ha elegido de la colección Serpenti. “Estoy orgullosa de formar parte del legado de Bulgari, que representa elegancia, y sofisticación; valores con los que me identifico. Juntos continuaremos haciendo historia”, fueron las palabras con las que Renata anunció esta importante alianza en sus redes sociales.