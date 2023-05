Adal Ramones sobre el nacimiento de su hijo Cayetano: ‘Trajo muchas cosas hermosas para todos’

La felicidad en casa de Adal Ramones es inmensa tras la llegada de Cayetano, el cuarto hijo del conductor y el segundo que procrea al lado de su esposa, Karla de la Mora con quien ya tiene a Cristóbal, de cuatro años de edad. Después del viaje relámpago que realizó a Los Ángeles, este fin de semana, para cumplir con un compromiso laboral y de paso visitar a su hija mayor, Paola, el comediante está de regresó en la Ciudad de México donde se encuentra disfrutando de los primeros días de vida del integrante más joven de su clan. A través de su cuenta de Instagram, el presentador ha estado compartiendo varias imágenes del recién nacido.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Como buen productor, Adal se ha estado encargado de documentar los momentos más especiales de su hijo Cayetano, desde su camino al hospital, el anuncio de su nacimiento y las primeras imágenes en casa. En las últimas horas, el actor compartió una linda imagen en la que aparece cargando al recién nacido que acompañó de una reflexión que hizo del momento de felicidad que vive con el nacimiento de su bebé: “Yo mientras gozando en la celebración de la vida y la familia. Mi Cayetano trajo muchas cosas hermosas para todos, pero él ni imagina las bendiciones que me obsequia”, escribió en la primera parte de este mensaje donde, sin especificar si se refería a críticas que ha recibido, habló de las especulaciones en redes.

Adal reflexionó acerca de cómo existen personas que, desde el anonimato de las redes sociales, atacan sin ninguna consideración: “Las personas deberían centrarse en ser felices consigo mismos, pero muchos andan por ahí envidiando vidas ajenas, lamentándose y criticando hasta detalles que no les competen. Una vez un maestro me dijo: Los individuos más plenos no hablan ni critican a otros… si hablan de los demás, por lo general, no son felices con ellos y lo que tienen. La felicidad es una opción reservada solo para quienes más se conocen, para los que logran un equilibrio. ¿Tú de qué lado estás?”, escribió Ramones en su feed donde Andrea Legarreta le escribió: “¡Qué bendición! Enfócate en lo bello y las bendiciones que les da la vida amigo. Qué regalo más hermoso”.

Ajeno a los señalamientos, Adal se encuentra disfrutando de un importante momento familiar en torno a la llegada de Cayetano quien llegó a casa el pasado sábado, justo antes de que su papá volara a Los Ángeles: “Llegas a iluminar más nuestro mundo. Que llenes de alegría nuestros corazones con más risas y carcajadas, más travesuras y ocurrencias. ¿Estamos listos para irnos a casa? Nosotros no lo sabemos, pero vámonos”, escribió el conductor en la primera parte de su mensaje. Más adelante, también agradeció a su esposa por su hijo: “Te amamos y apenas te estamos empezando a conocer. Gracias @Kadelamora por mis dos príncipes. Con mi Diego tengo a los hermanos de mi única princesa @Paolaramones ¡Vámonos familia!”, se lee en su feed.

La presentación de Cayetano

Karla de la Mora y Adal Ramones eligieron Instagram para compartir con sus seguidores la noticia del nacimiento de su bebé y para presentarlo oficialmente a través de su primera foto. Fue el orgulloso papá el encargado de compartir con el público la buena nueva: “Cayetano Ramones de la Mora /18 de mayo 2023. Gracias a tanta gente que nos envió su buena vibra y oraciones. Karla y Cayetano salieron muy bien. Familia, amigos y seguidores, son lo máximo y sentimos su cariño a la distancia. Que Dios cuide de todos ustedes. ¡Viva la familia!”, fue el mensaje con el que Adal acompañó el primer posado junto a Karla y a Cayetano quien hoy cumple seis días de nacido.