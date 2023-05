‘Tienes que cuidar a tu pareja’, Elizabeth Álvarez sobre su reciente viaje con Jorge Salinas

A sólo unos días de comenzar con las grabaciones de la telenovela Nadie como tú donde dará vida a una villa, Elizabeth Álvarez se tomó unas vacaciones en las que, primero, disfrutó junto a su esposo, Jorge Salinas, en La Gran Manzana, para después viajar con sus hijos Máxima y León a Punta Mita, destino en el que los alcanzó días después el patriarca de la familia: “Nos fuimos a Nueva York, la pasamos increíble, la verdad que tuvimos un viaje precioso, después nos fuimos a la playa una semanita, unos días yo con los niños y ya después nos alcanzó Jorge y estuvimos en familia, nos fuimos a Punta Mita que es una playa de México que disfrutamos muchísimo a la que vamos cada año”, contó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Elizabeth reveló que estuvo poco más de dos semanas disfrutando de los suyos: “Tomándonos unos días siempre para nosotros. Primero nos fuimos unos días él y yo y luego yo con los niños, porque Jorge tenía cosas que hacer aquí, todos juntos nos fuimos 10 días, ¿qué padre verdad? 10 días de relajación absoluta”. Sobre la romántica escapada con su esposo, la actriz destacó la importancia de pasar tiempo juntos, de hecho, reveló cómo hacen ellos para mantener el romance intacto: “Tienes que cuidar a tu pareja siempre, siempre, siempre, aunque sea aquí a Cuernavaca a Tepoztlán, cerquita siempre hay que buscar ese momento juntos o salir a cenar en las noches que Jorge y yo lo hacemos muy seguido, creo que es importante”, detalló.

La actriz quien hace unos días se sometió a un cambio de look por exigencia del guion, reveló que su cambio dejó con la boca abierta a su marido: “Me dijo: ‘Me encanta cómo te ves’, él siempre me hecha muchas porras de rubia, de castaña, lo único que siempre me dice es: ‘No te cortes el cabello’ y yo sí soy que de repente me corto el cabello, como me crece tanto, pero le encantó como me veo de rubia”, comentó. Por más de una década, Elizabeth y Jorge han figurado como uno de los matrimonios más estables del medio del espectáculo, tal como la actriz reveló hace un par de meses, en el aeropuerto, durante un encuentro con varios medios de comunicación: “Somos un matrimonio hermoso y ustedes son testigos durante 11 años nos han visto cómo estamos juntos. Somos un matrimonio sólido, estamos juntos y contentos”.

Desde el inicio de su relación, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han compartido su vida juntos con la prensa, incluso, es muy común verlos ofrecer entrevistas juntos, como ocurrió el año pasado cuando, el actor le confesó a la prensa, en frente de su esposa, por qué no le gusta verla en telenovelas: “Yo la verdad, casi no la veo, no me gusta ver a mi mujer con otros hombres”, dijo Jorge en tono de broma provocando la risa de los presentes. En un tono más serio, resaltó el gran talento que posee la mamá de sus hijos Máxima y León: “No, la verdad, la veo muy entretenida, Eli es una excelente actriz, se divierte”, comentó sobre el trabajo de Elizabeth en La Herencia.

Nueva York, un sitio muy especial

Antes de que Elizabeth Álvarez se adentre a las grabaciones de su nueva telenovela, se quiso dar este tiempo junto a Jorge en una ciudad muy significativa para ellos, Nueva York, donde el año pasado celebraron su aniversario número 11, una fecha en la que la actriz publicó en Instagram un sentido mensaje dedico a su esposo: “Hoy son nuestras bodas de Acero significado de fuerza, alianza indestructible y durable. Pero no me queda la menor duda que todo ha dependido de nosotros a base de amor puro, amor verdadero, con esfuerzo, paciencia, voluntad y hacer que las cosas sucedan porque nada aparece de la nada todo requiere trabajo, disciplina y el resultado es un matrimonio sólido con bases firmes que solo nosotros mismos podríamos derrumbar. Así que siempre celebrando con un viaje”, escribió en su aniversario juntos a las fotos más especiales de su paso por esta ciudad.