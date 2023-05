El programa Hoy sale del aire en Estados Unidos, ¿qué ocurrió?

A lo largo de los años el programa Hoy ha consolidado un público fiel incluso más allá de las fronteras mexicanas. De hecho, su transmisión en Estados Unidos, a través de la señal de Univision, acaparó a un público siempre pendiente de lo que cada mañana Galilea Montijo, Andrea Legarreta y sus demás compañeros de conducción, preparan para entretener a la audiencia. Ahora, una sorpresa se llevaron los televidentes asiduos a la cadena hispana, al percatarse de que este lunes 22 de mayo el matutino fue sacado del aire, reajustando su programación para dar la bienvenida a una producción en ese espacio.

Aunque hasta el momento no se ha dado alguna explicación sobre lo ocurrido, en la parrilla programática de Univision ya se pudo confirmar que en ese horario de las 13 horas se ha comenzado a transmitir el programa llamado ¡Siéntese quien pueda!, conducido por Julián Gil, y el cual originalmente podía sintonizarse por la cadena Unimás en Estados Unidos. Por supuesto, este movimiento originó incertidumbre entre los usuarios, quienes enviaron algunos comentarios por redes sociales, preguntando si esto se trata de una decisión temporal o definitiva, e incluso lamentando este cambio que ocurrió de manera repentina. “Esta semana ¡SIÉNTESE QUIEN PUEDA! estrena en su nueva casa Univision y con nuevo horario de lunes a viernes a la 1p/12c…”, se puede leer en un comunicado emitido por TelevisaUnivision.

Al parecer, esta situación solo ocurre dentro de Univision, pues en México la emisión del programa continúa con normalidad, sin que hasta el momento se reporte algún movimiento cercano al interior de la popular producción en la que también participan Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona, Tania Rincón y Arath de la Torre. Entre otras cosas, el matutino sigue consolidándose como uno de los favoritos entre los televidentes que han sido testigos de grandes momentos vividos por sus conductores, así como de la evolución del mismo a través de los años.

Los 25 años de Hoy

Fue a principios de enero de 2023 cuando la producción del programa Hoy presumió al público una serie de cambios, esto con motivo de la celebración por los 25 años del programa. Nuevas secciones, y un set renovado fueron parte de la transformación con la que el matutino sigue apostando todo por entretener. "Tenemos el corazón de fiesta porque aquí arranca oficialmente la celebración de los 25 años del programa Hoy", dijo en su momento Andrea Legarreta, quien es una de las conductoras que más años lleva frente a las cámaras en este espacio. “Gracias por estos 25 años que de verdad nos pone como el programa número uno durante tantos años. He convivido, he reído, he llorado con cada uno de ustedes compañeros, los amo con el alma, nos hemos vuelto una familia más allá de lo que pudieran decir, he aprendido tanto, he dejado muchas cosas de hacer por este programa…”, agregó Galilea Montijo durante un enlace que realizó desde Las Vegas.

A finales del año pasado, la productora de la emisión, Andrea Rodríguez, despejó los rumores en torno a las transmisiones de Hoy, revelando que para el 2023 el programa continuaría como es lo habitual. “Lo que mi jefe me ha dicho es que nos quedamos en Hoy todo el año que entra… Yo creo que vivimos como todos el día a día, solo por hoy, pero diario trabajamos para que los resultados sean lo que hable por nuestro trabajo…”, dijo en aquel momento, en el que además confirmó que no habría cambios en la alineación de conductores como se había especulado. “Siempre decía mi papá que cuando las cosas están bien no hay que moverlas, entonces Hoy está bien ahorita…”.