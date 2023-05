'Ahora me toca a mí apoyarla', Manuel Velasco sobre la gira que iniciará Anahí con RBD

Cada vez falta menos para que arranque el regreso de RBD. La banda, que llevaba más de 10 años alejada de los escenarios, finalmente está de vuelta para felicidad de sus fans, por lo que el próximo mes de agosto arrancarán una larga gira que los llevará a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, México, Brasil y Colombia, logrando rotundos sold outs en cuestión de minutos, lo que sin duda habla del impacto de esta agrupación en el mundo de la música. Sin embargo, las cosas para sus integrantes son muy diferentes desde aquella vez en la que se despidieron de su público en 2008, pues ahora todos tienen carreras consolidadas en solitario y sus vidas personales han dado un giro de 180°, pues varios de ellos se han casado e incluso se han convertido en padres, por lo que los retos a los que se enfrentan en esta ocasión son distintos. Tal es el caso de Anahí, quien actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos más personales y, por supuesto, en su familia, por lo que sin duda, el salir de gira y entregarse de lleno a su faceta artística, luego de varios años alejada de los escenarios, significará un cambio drástico tanto para ella como para sus dos hijos y su marido, Manuel Velasco Coello. Sin embargo, nada será imposible para la cantante, quien cuenta con el total respaldo del político mexicano, quien en una reciente entrevista habló de cómo harán frente como familia a esta nueva etapa en la vida de la intérprete de Mi Delirio.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que el actual senador del partido Verde Ecologista de México habló sobre la nueva dinámica a la que tendrán que acoplarse como familia, ahora que Anahí inicie la gira al lado de sus compañeros de RBD, la cual se espera arranque el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas, y concluya, tentativamente, el 17 de diciembre en la Ciudad de México, dejando en claro su total apoyo a la artista. “Mientras ella va a estar en gira, que también los bebés habrán de acompañarla en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones estaré yo llevando a mis hijos a la escuela y haciendo las funciones que me corresponden como padre de familia y estando siempre muy al pendiente de ellos como estamos los dos”, indicó.

En ese mismo sentido, Manuel no perdió la oportunidad de resaltar la admiración que tiene por su mujer, reconociendo también el gran apoyo que ha sido para él, no solo a nivel personal y familiar, también en lo profesional. “Es una mujer muy profesional, muy dedicada a su trabajo, como ustedes saben, nosotros llevamos juntos desde el 2012 y prácticamente todo el tiempo que estuve al frente de la gobernatura del estado de Chiapas, ella decidió no estar en actividades laborales y decidió apoyarme al 100% por lo que ahora me toca a mí apoyarla, a mí no me había tocado ese rol”, comentó.

El fan número 1 de Anahí

El aspirante a la presidencia de México no perdió la oportunidad de mostrar su admiración por su esposa y madre de sus dos hijos, un instante en el que reiteró lo orgulloso que se siente de ella y lo feliz que le hace verla realizarse como artista. “Yo soy el mayor fan y admirador de mi esposa, la admiro mucho, es una mujer que contra viento y marea desde que tiene 2 años de edad que empezó en el programa de Chiquilladas, se ha abierto camino en base a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación y ella tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo para los proyectos que ella desee realizar”, comentó.

Y es que para el político, resulta emocionante y conmovedor ser testigo del gran cariño que tiene el público por Anahí, algo de lo que pudo ser testigo en primera fila el año pasado, cuando la intérprete sorprendió a los fans de Karol G durante el concierto que ofreció la colombiana en la Ciudad de México. “Me tocó el año pasado, la invitó una amiga de ella, Karol G, a cantar a la Arena Ciudad de México y fue muy emocionante, para mí fue muy emocionante verla en el escenario y ver también el cariño que le tiene la gente y el reconocimiento que le tienen a su trayectoria y a su trabajo, me llenan de orgullo”, finalizó.