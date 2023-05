‘Después de mi divorcio tuve la peor relación’, Marimar Vega sobre su pasado amoroso

Como si se tratara de una terapia que Marimar Vega compartió con su público del podcast El rincón de los errores, esta semana, fue ella quien se colocó en el banquillo de los invitados y compartió su lado más vulnerable con su compañero en esta aventura, el terapeuta colombiano, Efrén Martínez, con quien charló de temas tan personales como su manera de relacionarse en el pasado. En ese sentido, la actriz reconoció que uno de los momentos clave para su sanación comenzó cuando se dio cuenta del gran peso que depositaba en sus relaciones de pareja: “Divorciarse es un golpazo en la vida de cualquiera”, confesó sobre su separación de Luis Ernesto Franco.

A pesar de que su divorcio marcó un precedente de dolor en su vida, Marimar reconoció que la relación que terminó por romperla fue la que sostuvo después de su separación: “Después de mi divorcio tuve la peor relación que he tenido de toxicidad, yo decía: ‘No puede ser que yo que he viajado, estudiado, el yoga, las meditaciones, etcétera y sigo sin poder tener una relación en paz”, reconoció. Salir de aquella relación resultó muy retador, según recuerda: “Esa última relación tan caótica, que fue verdaderamente para mi historia, desastrosa, creo que fue la oscuridad de la oscuridad y todo fue en los últimos tres, cuatro años”, añadió.

Dando lecciones de valentía, Marimar comenzó a darse cuenta de todo lo que no estaba bien en esa relación: “Era como una adicción, era una relación como una droga que no podía dejar, no quería estar ahí, pero tampoco la podía dejar”, detalló. La actriz reconoció que los celos fueron un factor muy dañino: “Sentía que tenía el corazón cerrado y así no hay conexión con nada y yo estaba en una relación, también lo entiendo, no puedo echarle la culpa al otro. Yo que siempre he tenido novios muy celosos y que, de repente, analizando el por qué, seguramente es porque sentían que yo estaba y después ya no estaba y eso genera mucha inseguridad. Yo pensaba: ‘Pero ¿por qué?, si yo soy tan buena persona, por qué todos creen que les voy a poner el cuerno’, porque todos eran celosísimos conmigo y entendí que también era yo”, explicó refiriéndose a la relación que tuvo con el actor Horacio Pancheri.

Una vez que pudo detectar que vivir con el corazón cerrado le estaba impidiendo relacionarse sanamente, Marimar pudo perdonar su pasado amoroso: “Creo que cuando entendí que el común denominador era yo, en las relaciones toxicas de pareja no podía seguir pensando que era El Güero, que si Juanito”, añadió. Con la misma madurez con la que admitió su parte de responsabilidad en las relaciones fallidas, la actriz dio vuelta a la página: “Más que perdonar, es simplemente hacerte responsable de lo tuyo y aceptar que tú tienes gran responsabilidad de todo. Cuando acepté eso dejé de odiar a Pancheri, dejé de odiar a El Güero, ¿por qué?, porque estábamos ahí los dos tratando de hacer lo que mejor podíamos, no creo que nadie llegue a una relación diciendo: ‘Esta la voy a hacer muy mal a propósito’”.

Una relación sana

El trabajo interno que Marimar realizó para abandonar aquella relación tóxica la ayudó a relacionarse desde otro lugar, fue en ese momento que llegó Jerónimo Rodríguez, su actual esposo: “En mi caso si fue proporcional la oscuridad a la luz. Hoy creo que el que Jeros haya llegado a mi vida también depende de mí, ahí también me hago responsable, de las cosas malas y de las cosas buenas, el hecho de que una persona como él esté en mi vida y me haya visto, habla de que también yo ya había hecho el trabajo y me responsabilizo de que ahora estoy en una relación sana y en paz, pero es porque hice algo bien”, aseguró. Por último, habló de cómo la vida terminó recompensándola con este amor sano: “Jero me vio con todo lo malo y lo bueno, yo no tenía que conquistarlo, ni ser de una manera, me vio y me aceptó y eso para mí, de entrada, fue un lugar seguro para poder ser. Creo que es el hombre que más me ha amado como soy, es la única persona que siento que no me quiere cambiar”, comentó.