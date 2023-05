Anwar Hadid hace frente a su viral mensaje tras la aparición de su ex Dua Lipa con su novio en Cannes El hermano de Gigi Hadid compartió varios inquietantes mensajes luego de que la cantante hiciera pública su relación con el director francés en el festival de cine

El Festival de Cannes es una cita obligada para las estrellas de cine que buscan poner sus nuevos proyectos en el circuito internacional, pero también es un evento que conjuga el glamour y el romance convirtiéndose en el escenario perfecto para que las celebridades presuman su amor. Aunque mucho se ha hablado del romántico paso por la alfombra roja de Harrison Ford y su esposa, Calista Flockhart, o Salma Hayek y su marido, François-Henri Pinault, ha sido la aparición de Dua Lipa de la mano de su novio, Romain Gavras, lo que ha acaparado reflectores, ya que se trató de su debut oficial como pareja tras varios meses de rumores de romance. Dando muestra de su gran complicidad, la cantante y el director intercambiaron coquetas miradas, protagonizando una de las escenas más comentadas; sin embargo, el momento adquirió un tono controversial cuando el ex de la artista, Anwar Hadid, compartió una serie de inquietantes mensajes que la comunidad de internet tomó como una aparente referencia a la nueva relación de la intérprete de Levitating. Ahora y, ante el revuelo que desataron sus declaraciones, el modelo ha decidido hacer frente a las especulaciones.

Los mensajes de Anwar Hadid

Luego de que Dua Lipa desfilara junto al cineasta francés, Anwar Hadid subió a sus historias de Instagram el fin de semana una selfie en la que aparece cubriéndose la cabeza con una manta gris y sobre la que escribió: “Tratando de no encontrarlo y matarlo”. Posteriormente, compartió una segunda foto de sí mismo que contenía la leyenda: “No puedo respirar”, a ésta le siguieron mensajes como “Diviértete” y “Odio la forma en la que dices mi nombre”. Si bien, el modelo no especificó a quién estaban dirigidas sus publicaciones, los fans no tardaron en establecer una conexión con el nuevo romance de Dua Lipa.

Horas después, el hermano de Gigi Hadid volvió a postear la primera de las mencionadas fotografías -sólo que sin el polémico texto- para promocionar su nueva canción, The Skrugh. Mientras los titulares sobre este tema seguían circulando, Anwar retomó sus redes sociales para responder a las virales teorías dejando en claro que todo se ha tratado de una simple confusión: “¡Es una locura cómo Internet hace artículos completos sobre cosas que ellos no conocen! Todos ustedes deben estar aburridos”, escribió en sus stories antes de ofrecer una breve disculpa, “Lo siento”.

Con las aguas aún agitadas, Anwar, de 23 años, fue visto caminando por las calles de Nueva York acompañado de un amigo. Mientras que Dua Lipa parece no haberle dado mayor importancia al asunto, ya que ha retomado sus compromisos laborales con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Dance the Night, el cual forma parte del soundtrack de la película Barbie, en la que la misma cantante hará su debut actoral como una Barbie sirena a lado de Margot Robbie. De la mano del anuncio de la canción, la cantante dio a conocer un vistazo de su colección en colaboración con Versace, que recibe por nombre La Vacanza y se presentó en Cannes, de ahí la presencia de la artista en la ciudad francesa.

A finales del 2021, la cantante terminó su noviazgo de dos años con Anwar, aunque los motivos de la ruptura continúan siendo una interrogante, una fuente dijo a The Sun que los artistas habían atravesado por una crisis debido a que pasaban mucho tiempo separados por sus constantes viajes de trabajo. Fue a principios de este año que comenzaron a surgir los rumores entre Dua Lipa, de 27 años, y Romain, de 41, quienes, según información del medio, llevan varios meses saliendo: “Han disfrutado pasar tiempo juntos. La pareja conoció los círculos cercanos uno del otro durante un período festivo y tienen mucho en común”.