'Mi papá era muy estricto', Alejandro Fernández revela cómo fue crecer al lado de don Vicente

En más de una ocasión, Alejandro Fernández ha dejado en claro que lo importante que fue para él el haber tenido como figura paterna a don Vicente Fernández, quien más allá de haberle heredado el amor y pasión por la música mexicana y los escenarios, le regaló un sinfín de lecciones que hoy procura transmitírselas a sus propios hijos. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas en su relación, pues según ha confesado ‘El Potrillo’ en una reciente entrevista, en ocasiones el ‘Charro de Huentitán’ solía ser un poco duro y estricto a la hora de educar a sus hijos, algo Alejandro actualmente agradece, pues aunque en el momento fue difícil enfrentarse al rigor de su papá, ahora valora cada una de las enseñanzas que le dejó, pues lo han convertido en la persona y artista que es hoy.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo compartió el artista durante la sincera charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la que a corazón abierto recordó algunos de los pasajes más entrañables de su relación con don Vicente. “Mi padre no estaba los fines de semana y cuando estaba era cuando nos teníamos que despertar temprano. Entonces era la escuela de que 'ya despiértate' o el clásico de que un padre no puede ver a gusto a un hijo porque le da coraje, envidia o yo no sé. Algo le provoca de que llegan y te patean la cama 'a ver qué estás haciendo... Estas horas son de estar trabajando’. Entonces, mi papá era muy estricto", confesó.

En ese mismo sentido, el artista hizo énfasis en todas las lecciones que su padre quiso darle a lo largo de su vida, por muy radicales que estas fueran, pues incluso, don Vicente llegó a tomar la decisión de sacar a sus hijos de la escuela con tal de que aprendieran a administrar el rancho. “Siempre trató de enseñarnos a trabajar y de meternos mucho la agronomía, lo del campo, los caballos, la ganadería. De hecho, mi papá me sacó como un año de la escuela, de la preparatoria, porque me dijo: ‘te va a enseñar lo que te va a dar la vida y sabiendo administrar el rancho y que me ayudes aquí, a lo que vayas a aprender en la escuela’”, reveló.

Alejandro ahondó en el tema y contó cómo fue que vivió esa etapa en la que estuvo aprendiendo sobre la administración del rancho, algo que a la distancia recuerda con mucho cariño y agradecimiento. “Hubo como dos años que me salí de la escuela, que mi papá me dejó un rancho y me dijo: ‘a esto te vas a dedicar, lo que tú saques va a ser para ti, siémbralo de lo que tu quieras’. Lo sembramos de alfalfa y como mis hermanos tenían ganado, entonces hicimos el negocio redondo… Hicimos el ejercicio de hacerlo ‘in house’ todo. O sea, mis hermanos tenían las vacas, yo tenía el rancho y yo lo sembraba, mi padre me enseñó a manejar el tractor, a sembrar a estar al día, a ir todos los días en la mañana para ir a ver los riegos, estar caminando la siembra para ver que no tuviera plaga. Sí fue todo un rollo, pero fueron momentos increíbles, fueron enseñanzas espectaculares que me dio mi padre, independientemente de la carrera artística”, señaló.

La lección que recibió de don Vicente a los cinco años

En esa misma charla, Alejandro evocó el momento de su debut en un escenario, cuando apenas tenía cinco años. En aquella ocasión, don Vicente invitó a Alejandro a cantar con él en el programa Siempre en Domingo que conducía Raúl Velasco, algo para que el cantante se preparó. Sin embargo, al salir al escenario, don Vicente decidió que cambiarían algo en las armonías y en la introducción de la canción que habían elegido, algo que descontroló al entonces pequeño ‘Potrillo’. “Yo ya me la sabía con el arreglo instrumental y mi padre me lo cambió todo. Yo tenía cinco años, no le podía decir nada a mi papá. Cuando salgo al escenario veo al público, me congelo, no supe qué hacer, se me olvidó, se me quedó la mente en blanco”, recordó. Sin embargo, don Vicente no dejó solo, por lo que de inmediato salió al escenario para mostrarle su apoyo a su hijo y alentarlo a continuar. “Es una enseñanza que me dio mi padre, sí me causó cierto trauma esa presentación pero al final me hizo entender que las cosas por muy mal que te vayan las tienes que terminar”, finalizó.