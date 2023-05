Por tercera ocasión, Cannes recibe a Michelle Salas

Por tercer año consecutivo, Michelle Salas viajó a la Riviera Francesa para asistir como invitada especial al Festival Internacional de Cine de Cannes, un evento en el que debutó en el 2021. A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió su llegada a la Costa Azul donde, una vez más, ha llamado la atención de los fotógrafos con los primeros looks con los que la hemos visto acudir a los eventos que se organizan en torno a esta importante muestra del séptimo arte. Con el objetivo de mostrar a sus seguidores Cannes desde una mirada mucho más personal, la hija de Stephanie Salas, publicó varios detalles del get ready with me de las dos primeras fiestas a las que fue. Aunque Michelle ya había acudido anteriormente en dos ocasiones, esta resulta muy especial al ser la primera a la que asiste como prometida de Danilo Diazgranados, con quien se comprometió en matrimonio a inicios de marzo.

Antes de su arribo a Cannes, Michelle echó un vistazo al pasado y recordó en su feed de Instagram los looks de gala que ha utilizado en las pasadas ediciones en las que participó: “¿Cuál es nuestro favorito hasta ahorita?”, escribió la mexicana como descripción de un álbum en Instagram en el que compartió las imágenes de todos los vestidos con los que ha pisado la alfombra roja de Cannes, desde el espectacular diseño de pedrería de Sophia Couture con el que parecía una princesa sacada de un cuento de hadas, hasta el vestido blanco de Pronovias con el que debutó sobre este festival. Este año, Michelle comenzó documentando su experiencia en Cannes desde su llegada al hotel con un cómodo atuendo de la firma Alo Yoga, de pies a cabeza.

Esta vez, Michelle Salas llegó directamente a la lujosa suite del hotel donde se hospeda para iniciar con la producción de su primer look con el que asistió a la fiesta organizada por Magnum, donde la vimos brillar con un espectacular vestido confeccionado con lentejuela verde de Justine Bleicher. Para su primera aparición en Cannes, Michelle quiso deslumbrar con este diseño de gala, con cuello de tortuga y mangas largas, que tenía un revelador detalle cut out en el abdomen. Michelle acompañó este vestido con unas sandalias con delicadas cintas en tono nude, con el que le agregó unos centímetros a su estatura.

Para complementar su look de impacto, la mexicana confió en el equipo de profesionales de la makeup artista Charlotte Tilbury, encargados también de los dos últimos looks de Salma Hayek. A través de la cuenta oficial de Instagram de la maquilladora se compartió algunos detalles del maquillaje, con un toque muy natural, que se le realizó a la influencer: “¿Podemos tomarnos un momento para resaltar ese brillo de otro mundo que se creó con mi varita de luz de belleza Pillow Talk?”, se escribió sobre el acabado luminoso en el rostro de la joven, la encargada de realizar este trabajo fue la maquillista Sam Tsan, según detalló Salas. Para su peinado, se puso en manos de la hairstylist, Alexandra Herragne, de la firma Franck Provost Paris.

Su segundo look

Después de brillar en la fiesta de Magnum con este espectacular atuendo verde, Michelle corrió para alistarse para cumplir con su cita en la fiesta de Michael Kors a la que acudió con un look más casual, sumándose a la tendencia old money que esta temporada Sofia Richie ha viralizado en redes sociales. Michelle llevó un elegante jumpsuit blanco de chaleco y pantalón con un sexy escote en la espalda que combinó con delicados accesorios dorados (pendientes, pulsera y anillo): “Segundo evento del día y apenas estamos empezando con el primer día de Cannes, así que vamos a Michael Kors”, comentó la influencer durante una de sus historias. Para Michelle Salas siempre es una gran experiencia regresar a Cannes donde, en 1961, su bisabuela, Silvia Pinal hizo historia durante la presentación de la cinta dirigida por Luis Buñuel, Viridiana