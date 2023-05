El Canelo consiente a Fernanda Gómez con los detalles más románticos en su segundo aniversario de bodas

Han sido días de celebraciones para Saúl 'Canelo' Álvarez y su familia. Y es que a tan solo unas semanas de haberse coronado campeón en su tierra natal, tras haber enfrentado en el ring al británico John Ryder, en el Estadio Akron, el boxeador se encuentra de festejo nuevamente, esta vez por una cuestión más personal y muy especial: su segundo aniversario de bodas con Fernanda Gómez. Una fecha que ha quedado marcada para siempre en los corazones de la pareja y que el 'Canelo' no ha querido dejar pasar por alto, por lo que se ha encargado de consentir a su esposa y madre de su hija María Fernanda, con los detalles más románticos con los que ha puesto a suspirar a todos.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ha sido la misma Fernanda quien ha dado muestra del romanticismo del guapo pugilista, a través de su perfil de Instagram, en donde ha compartido una serie de videos y fotografías en las que se puede apreciar como el 'Canelo' ha llenado la casa de flores y cientos de rosas rojas para celebrar esta ocasión, así como algunos arreglos de flores de colores que han quedado esparcidos por los pasillos de la casa, cómo si se tratara de un museo en el que las impresionantes creaciones florales fueran obras de arte.

Aunque hasta el momento el Canelo ni su esposa han declarado algo al respecto, ha quedado en claro que el amor de la pareja ha ido creciendo y consolidando conforme han ido pasando los años, algo que se ve reflejado en los románticos viajes que suelen hacer por el mundo y por el incondicional apoyo que Fernanda siempre le ha demostrado al boxeador en todo momento y especialmente arriba del ring, pues sin importaras distancias, ella siempre está en primera fila. Tal y como lo expresaba Fernanda durante los días previos a la pelea del ‘Canelo’: “Lo amamos y somos sus fans número uno”, dejando en claro así su admiración.

Cabe recordar, que el 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez tuvieron dos bodas. La primera de ella se realizó en las playas de Puntua Mita, celebrada el 14 de mayo de 2021, en un ambiente más informal, aunque no por eso menos espectacular, pues todo el lugar estuvo ambientado con flores blancas, velas y toda una producción con la que los invitados fueron consentidos. Una semana después, el 21 de mayo, el ‘Canelo’ y Fernanda se daban el ‘Sí, acepto’ en la catedral de Guadalajara, a donde se dieron cita la familia y amigos de la pareja, entre ellos el cantante J Balvin, quien causó sensación a su llegada a la capital jalisciense, un evento al que ¡HOLA! tuvo acceso en exclusiva.

La familia, el logró más importante del 'Canelo'

Más allá de los éxitos alcanzados y de la satisfacción de dedicarse a lo que más le apasiona, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene muy claro que lo más importante es su familia, la cual es su principal motor en todo momento. “Tengo a mi familia, gracias a Dios, que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Hoy me preguntaban: ‘¿Cuál es tu logro más grande en la vida?’. Les dije: ‘Tener a mi familia’. Al final de cuentas, uno no entiende y uno no sabe lo que es la familia hasta que realmente te pones a ver y a analizar todo por fuera todo lo que ves y todo lo que vives. Tener la esposa que tengo, los hijos que tengo pues es el logro más importante que he tenido en mi vida, esa es la verdad…”, confesó durante una charla que sostuvo recientemente con Javier ‘Chicharito’ Hernández a través de TikTok.