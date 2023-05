¿Qué ha dicho Andrea Legarreta sobre el noviazgo de su hija Mía?

El fin de semana pasado, Mía Rubín Legarreta vivió un verdadero cuento de hadas. Y es que la jovencita recibió una romántica sorpresa de parte de su novio, Tarik Othon, quien puso en marcha toda una increíble producción para declararle su amor a la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín y pedirle que fuera su novia. Fue así que entre pirotecnia y un letrero gigantesco en el que se podía leer: “¿Queres ser mi novia?”, Mía y Tarik comenzaron a escribir los primeros capítulos de su historia de amor, llenos de ilusión y sumamente enamorados. Algo a lo que la madre de la jovencita de 18 años ha reaccionado recientemente durante la emisión del programa Hoy de este lunes 22 de mayo, en donde dejó muy clara su postura ante el naciente romance de su primogénita.

Luego de que en el matutino de Televisa retomaran el tema de la sorpresa que recibió Mía el fin de semana, los compañeros del show de Andrea no pudieron evitar cuestionarla al respecto, pues sin duda muchos de ellos conocen a Mía desde que era una bebé, por lo que verla crecer e iniciar un noviazgo los ha puesto muy felices. Sin embargo, la presentadora fue muy discreta a la hora de responder a los cuestionamientos de sus colegas, mostrándose sumamente respetuosa ante la intimidad de su hija. “¡Qué bonito!, mi niña que conocí tan chiquita”, expresó Raúl Araiza conmovido, a lo que Legarreta respondió: “Ay, sí, aparte es un niño encantador y ella es feliz, y eso es suficiente”, compartió con una gran sonrisa.

Ante la insistencia de sus compañeros de saber más sobre la espectacular sorpresa que recibió Mía de parte de su ahora novio, Andrea decidió ahondar en el tema, aunque sin entrar en muchos detalles, mostrando su aprobación ante este romance a través de los halagos que le hizo a Tarik, de 19 años. “Es que es un encanto, detallista, amoroso, es un encanto de criatura, con que estén felices es suficiente”, expresó la también actriz, cerrando así con el tema.

Sin duda alguna, Andrea y Erik pueden estar tranquilos, pues confían en la educación que le han brindado a sus dos hijas y en los consejos que les han compartido a través de su propia experiencia. Algo de lo que Mía habló en una reciente entrevista, en la que dejó en claro que no pierde de vista las enseñanzas que le han dado sus padres, pues es consciente de que quieren lo mejor para ella. “El (consejo) de mi mamá yo creo que es ‘disfruta, disfruta todo lo que hagas, porque sino qué chiste tiene’. Que siempre haga cosas que me hagan sentir plena, que me hagan sentir feliz y que pues disfrute todo el proceso”, comentó a De Primera Mano. “Que es uy importante estar viviendo en el aquí y en el ahora… La frase de mi mamá siempre ha sido: ‘Un día a la vez’, entonces intento tenerla muy presente". Mía compartió también un consejo que su papá le dio y que ella lleva consigo. “Me dijo hace poquito lago que se me quedó como muy clavado que fue: ‘Gracias Dios por lo que me das, pero sobre todo por lo que me quitas’”, contó.

Así fue la romántica propuesta de Tarik a Mía

Fue la misma Mía Rubín Legarreta quien compartió en sus historias de Instagram lo detalles del momento en el que Tarik le pidió a Mía que fuera su novia, un instante en el que el jovencito se valió de un gigantesco letrero de luces en el que se podía leer “¿Quieres ser mi novia?”, así como de pirotecnia y otros románticos elementos para sorprender a la intérprete, quien no pudo evitar mostrarse conmovida ante el increíble detalle que su ahora novio preparó para ella. Y aunque Mía no ha revelado cuál ha sido su respuesta, se puede intuir que fue un rotundo ‘sí’, pues la hija de Erik Rubín ha retomado algunas historias de sus amigos, que fueron testigos de este idílico momento, en las que han enviado sus felicitaciones para la pareja.