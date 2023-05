Ariadne Díaz celebra el cumpleaños 41 de Marcus Ornellas con el mensaje más especial

A tan solo unos días de haber celebrado por todo lo alto el cumpleaños de su hijo Diego, la fiesta continúa para Ariadne Díaz y Marcus Ornellas. Y es que el pasado fin de semana llegó el turno del guapo actor de festejar su cumpleaños número 41, una ocasión en la que el brasileño se dejó consentir por sus seres queridos y amigos, y especialmente por su amada Ariadne, quien se encargó de hacer de este día el más especial. Algo que se vio reflejado en la publicación que la actriz le dedicó al padre de su hijo, en la que dejó en claro el gran amor que tiene por él, así como lo importante que es para ella el poder compartir su vida a su lado.

A través de su perfil de Instagram, Ariadne compartió una fotografía tomada durante la íntima celebración de cumpleaños que organizó para Marcus, quien recibió la visita de su madre desde Brasil, lo que sin duda hizo de esta ocasión doblemente especial. Al pie de la imagen, en la que se puede ver a Ariadne, Marcus, su pequeño hijo Diego y la madre del intérprete, la actriz escribió unas emotivas palabras para el cumpleañero. “Feliz cumpleaños amor nuestro, que Dios te siga bendiciendo con salud, amor y ¡mucho éxito en todo lo que haces y sueñas! Que sea un gran año, ¡te amamos!”, expresó Díaz emocionada.

Cabe destacar, que Marcus se encuentra trabajando actualmente en la telenovela Eternamente Amándonos, por lo que también fue consentido en su día especial por todos sus compañeros de trabajo y toda la producción del melodrama, quienes le llevaron un pastel, globos y regalos hasta el foro, armando una improvisada celebración entre escena y escena. Es por eso que Marcus se mostró agradecido con todos aquellos que lo hicieron sentir especial. “Gracias a tod@s por sus felicitaciones y muestras de cariño. Ayer fue mi cumple y me apapacharon muchísimo. Me siento muy querido. Los amo a todos. Muito Obrigado”, expresó el intérprete en su perfil de Instagram, en donde mostró algunas fotografías y videos de cómo fueron sus múltiples festejos.

Ocho años de mucho amor

Sin duda alguna, las últimas semanas han sido muy especiales para Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, pues además de haber festejado los respectivos cumpleaños de su hijo y el del actor, también se cumplieron ocho años del inicio de su historia de amor, una ocasión que la pareja celebró por todo lo alto y de lo más enamorados. A través de su perfil de Instagram, ambos actores hicieron eco de esta fecha tan especial, haciendo partícipes a sus seguidores del amor que existe en sus corazones y la felicidad que embarga su corazón ante esta ocasión significativa. Tal y como lo hizo Marcus, quien compartió un reel en el que recopiló algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado de Ariadne, desde sus primeras salidas hasta ahora que se han convertido en una hermosa familia al lado de su hijo Diego, quien sin duda es el testigo más importante de su historia de amor. "Qué difícil resumir estos ocho años en ocho fotos. Feliz aniversario, mi amor. Te amo", compartió el guapo intérprete.

Como era de esperarse, Ariadne no tardó en responder al tierno gesto que el brasileño tuvo para con ella en esta fecha tan especial, por lo que a través de sus historias de Instagram retomó el reel de su amado, agradeciendo el detalle con un sincero: "Te amo". Cabe destacar, que las sorpresas no terminaron ahí, pues a pesar de Marcus no pudo estar presente debido a que se encuentra grabando una telenovela, se encargó de consentir a la actriz, por lo que incluso logró sorprenderla en casa con un hermoso arreglo de orquídeas y con un enorme globo color rojo en el que se podía leer: "Felices ocho años. Te amo".