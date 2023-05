El romántico fin de semana de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray en Los Cabos

Después de su espectacular luna de miel por Tailandia e Indonesia, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray volvieron a hacer sus maletas para realizar un nuevo viaje de pareja, esta vez, a Los Cabos, lugar al que regresó la actriz después de finalizar las grabaciones de la telenovela Cabo, su segundo proyecto con Televisa. Esta vez, su visita a Baja California Sur no tuvo que ver con su agenda laboral, esta vez, visitaron este destino como parte de los invitados a la boda de su compañera en ¡Qué importa! Gaby Graf quien unió su vida con Patricio Vargas, en una ceremonia realizada frente al mar.

A través de su cuenta de Instagram, Sofía Rivera Torres compartió varias imágenes de este inolvidable fin de semana en el que, además de celebrar el amor de los novios, la conductora y Eduardo disfrutaron juntos de la belleza de destino, uno de sus consentidos en toda la República mexicana: “Boda G + P, qué sean muy felices amiguita, los queremos mucho”, escribió la presentadora como descripción del álbum donde incluyó una foto en la que aparecen al lado de la novia. En sus historias, Sofía compartió un video, captado durante la fiesta, en la que mostró el gran ambiente que predominó: "¡Qué vivan los novios que nos regalaron una hermosa cruda y una gran noche! Los quiero muchísimo y que sean muy felices por siempre”, publicó la conductora.

Para tan especial fecha, Sofía y Eduardo dieron lecciones de estilo con los atuendos que eligieron. Ella le puso el toque de color con un diseño en un tono naranja, con cuello V de un largo midi con detalles drapeados al frente y una abertura en la pierna derecha que combinó con unas sandalias con delicadas tiras doradas. Para complementar su outfit de boda, Sofía se sumó a la tendencia clean look que puso de moda Sofia Richie tras su enlace matrimonial, peinando su cabellera en una coleta impecable, como último detalle, le vimos usar unos pendientes con conchitas de mar, un claro guiño al destino. Por su parte, Eduardo eligió un elegante traje azul, con camisa blanca, sin corbata, un detalle que lo hizo lucir fresco y cómodo.

Durante los meses que Sofía Rivera Torres estuvo grabando la telenovela Cabo tuvo la oportunidad de enamorarse de este destino al que regresó ya convertida en la señora de Videgaray: “Lo que más me gusta es la vista de nuestra oficina, qué bien la pasamos en el mar. México es hermoso, ni se diga la experiencia de grabar en Cabo y en La Paz, debo de reconocer que La Paz, me super enamoré. Yo ya conocía Baja California, pero no conocía de estar yendo con tanta frecuencia como ahora he tenido la fortuna de poder hacerlo por el proyecto, sin duda fue algo que me ha abierto los ojos, porque wow qué destino”, confesó a finales del año pasado la actriz durante la presentación de la telenovela a la prensa.

Unos días en el paraíso

En aquella ocasión, Sofía invitó al público de Las Estrellas a visitar este sitio ideal para disfrutar de un romántico viaje: “Una escapadita de fin de semana con tu pareja vale la pena viajar a La Paz y a Los Cabos, pero Los Cabos es mucho más turístico y La Paz es una joyita todavía más pequeña”, confesó la actriz. Desde que se conocieron, Sofía y Eduardo se han convertido en los mejores compañeros de viaje, juntos han visitado París, Bermudas, Río de Janeiro, San Diego, por mencionar algunos destinos. Adoran tanto viajar que eligieron Mérida como escenario para realizar su tan esperada boda religiosa, a finales de marzo.