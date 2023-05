Orgullosa, Cynthia Rodríguez presume cuánto ha avanzado su primer embarazo

Cynthia Rodríguez es una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana, pues su profesionalismo y carisma la han colocado entre el gusto de los televidentes a lo largo de los años. Aún siendo una adolescente ingresó a una competencia de canto, donde se enfrentó por primera vez a la exposición mediática. Su talento la llevó a ocupar el cuarto lugar, y aunque no logró llevarse la victoria, esto no impidió que dicho proyecto fuera el inicio de una prominente carrera. Tras ese capítulo en su vida optó por incursionar en el modelaje, la actuación y conducción, sin dejar de lado el ámbito musical. Todo lo anterior la hizo una mujer versátil, hecho que no pasó por alto en la industria del entretenimiento, por ello, la hemos visto ser parte de los programas estelares de Televisión Azteca; sin embargo, desde hace unos meses decidió por cuenta propia alejarse de las pantallas para emprender, junto a su esposo Carlos Rivera, el proyecto más importante de su vida: ser madre, proceso que presume con orgullo mediante fotografías publocadas en redes sociales.

Aunque Cynthia y Carlos siempre han mantenido su vida privada como tal, esta nueva etapa de paternidad ha sido un tanto distinta, ya que la futura madre comparte por momentos algunos detalles íntimos sobre la evolución de su embarazo y todo lo que conlleva el proceso. Para ejemplo, las más recientes fotografías publicadas apenas el 17 de mayo, donde se le observa frente al espejo luciendo ropa deportiva en color negro, presumiendo el crecimiento de su vientre al paso de las semanas, tanto de perfil como desde un ángulo frontal; también rodea cariñosamente a León con su brazo. Al tener el abdomen totalmente al descubierto es posible observar la forma que tiene a dos meses de haber dado a conocer la noticia, aunque en realidad ronda entre la semana 27 y 28 de embarazo acorde a las fechas otorgadas por ella misma. Recordemos que Cyn siempre se ha caracterizado por cuidar de su físico, por lo que no resulta extraño que durante la gestación continúe con sus rutinas de ejercicio, no obstante, ella misma específica que la actividad física debe ser supervisada en todo momento por expertos médicos como tu ginecólogo.

“Depende muchísimo cómo va avanzado cada embarazo, el mío ha ido espectacular, ha ido increíble, de hecho, en el último ultrasonido León está creciendo perfecto, todo está súper bien y por eso me dieron luz verde para seguir haciendo ejercicio”, comentó en una historia de Instagram. A la par, en texto solicitó a sus seguidoras tener paciencia frente a los cambios que día a día el cuerpo experimenta a consecuencia del bebé. También ha hablado sobre la importancia del seguimiento médico, el consumo de vitaminas su estado de salud y hasta los antojos que presenta, dejando de lado todo lo dulce, pues aunque toda su vida amo sabor, por ahora prefiere no consumirlo ante la falta de apetito por el mismo. Las nuevas fotografías se suman a una serie de publicaciones en las que Cynthia deja al descubierto el crecimiento de su vientre. En los últimos meses ha portado vestidos de noche en colores rojo y naranja, pijamas y pareos, aunque el posteo más viral hasta el momento fue el hecho el pasado 13 de abril, cuando se mostró por primera vez en un bikini negro a la orilla del mar disfrutando del atardecer durante su baby moon, es decir, un viaje de pareja previo al nacimiento del bebé.

Cynthia y Carlos, el camino a la formación de una familia

En mayo del año pasado Cynthia Rodríguez anunció su salida del programa de revista matutino Venga la Alegría, donde colaboró desde 2019. Aclaró que no se trataba de un despido por parte de la empresa como se había estado especulando en algunos medios de comunicación, sino de unas largas vacaciones que ella solicitó a la televisora tras 17 años ininterrumpidos de actividad. La finalidad fue la de enfocarse en proyectos propios. Aunque en su momento no brindó mayores detalles, específico que se trata un descanso largo del que eventualmente regresará.

Casi de inmediato la presentadora inició un viaje por Europa junto a Carlos y familiares. Ambos compartían en sus cuentas oficiales la travesía, pero ésta pasó de ser un simple tiempo de descanso frente a la opinión pública a tener un propósito de bastante peso, particularmente luego de que se filtraran unas fotografías de la pareja recibiendo la bendición del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. La vestimenta blanca de Cynthia y el estricto protocolo delataron a la pareja, pues solo las mujeres recién casadas pueden vestir en dichas tonalidades frente al pontífice.

Días después la cantante confirmó que había dicho el anhelado “sí, acepto”, celebrando la ceremonia religiosa y civil en España, para después viajar a la santa sede y encontrarse con el Papa. Tras esto reiteró que otro de sus proyectos era el de ser madre y que esperaba conseguirlo previo al final del año. Ambos son muy reservados en cuanto a su vida privada, por lo que los largos silencios no resultan extraños, pero la pareja dio una sorpresa a todos sus seguidores cuando en marzo de este año anunciaron con una enternecedora publicación en Instagram que se encontraban a la espera de su primer hijo.

La instantánea muestra una manta en tonalidades claras, con la palabra León bordada en dorado en ella, nombre que llevará el primogénito del matrimonio. También se aprecia un peluche tejido en punto del mismo animal y un par de zapatos azules; recordemos que el felino tiene un gran simbolismo para Carlos, pues es el musical dedicado al ‘rey de la selva’ el que catapultó su carrera en España, Europa y posteriormente a nivel internacional. Desde entonces la futura madre ha abierto un poco más este aspecto personal a sus fanáticos, compartiendo fotografías y pasajes de su experiencia, como los antojos que presenta, el estado de salud de León y el de ella, así como la evolución de su vientre.

