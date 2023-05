'Ha sido y será el trabajo más importante que me ha dado la vida', Alejandro Fernández sobre su paternidad

Además de ser uno de los cantantes mexicanos con más reconocimiento a nivel internacional, Alejandro Fernández también se ha caracterizado por ser un padre sumamente entregado a sus cinco hijos, pues a lo largo de los años se ha encargado de hacerse presente en la vida de cada uno de ellos y sobre todo estar siempre en los momentos más importantes de sus vidas, compartiendo con ellos algunas de las enseñanzas que la vida le ha dado, procurando siempre su bienestar. Algo que le ha permitido construir relaciones muy sanas y cercanas con Alex, América, Camila, Emiliano y Valentina, quienes sin duda son el motor de su vida y la razón por la que cada día se levanta de la cama.

Así lo compartió el artista durante una sincera entrevista que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la que con total apertura se refirió a los instantes de su vida más importantes, dedicándole un espacio de esa charla a la relación que mantiene con sus cinco hijos y su faceta como padre. “Ha sido y será el trabajo más importante que me ha dado la vida. Siempre que tengo la oportunidad les doy las gracias a mis hijos de que me hayan enseñado a ser padre, siendo ellos mis críos”, mencionó el intérprete.

En ese mismo sentido, Alejandro reveló que sus hijos son lo más importante en su vida, por lo que son su razón de ser. “Lo más importante es la raíz, es lo que te mantiene bien sembrado sobre la tierra, y básicamente es mi motor, lo que me hace responder a cualquier cosa, a cualquier eventualidad que tenga la vida, ellos son como la gasolina, los que me dan la energía para salir adelante”, expresó el intérprete con una sonrisa en el rostro. “También me hicieron la vida más fácil, tengo muy buenos hijos, tengo unos hijos maravillosos, tienen un carácter increíble, nos llevamos fantástico, tenemos una relación espectacular”, agregó orgulloso.

Por otro lado, Alejandro se refirió a la forma en la que crio a sus hijos, pues a pesar de que su carrera es muy demandante, ha procurado ser un padre presente, incluso ahora que sus hijos han crecido y han comenzado a formar sus propias familias y a labrar sus caminos. “Trataba de por lo menos el tiempo que me quitaba la carrera de reponerlo cuando estuviera en casa. Era papá de tiempo completo”, comentó el intérprete. “Ahorita ya de grandes hasta ellos, sobre todo los niños, te hacen un lado y lo respeto, pero con las niñas soy muy juguetón y las abrazo”, señaló entre risas.

La dinastía Fernández sigue creciendo

Una de las facetas que Alejandro Fernández disfruta más, sin duda es la de abuelo. Y es que desde que su hija Camila le dio a su primera nieta, la pequeña Cayetana, y con la posterior llegada de Mia, hija de Alex Fernández, ‘El Potrillo’ no ha hecho más que disfrutar al máximo de esta nueva etapa de vida al lado de las pequeñitas, quienes sin duda son su adoración. Y por si eso fuera poco, la ilusión de Alejandro se encuentra a tope, pues durante el concierto que el cantante ofreció el fin de semana en la Plaza de Toros México, recibió la mejor noticia. “¡Voy a ser abuelo otra vez!”, expresó el cantante sobre el escenario, luego de haber recibido la buena nueva, ante la emoción de su público y mientras sostenía la ecografía de su tercer nieto, enviando sus mejores deseos para su hijo y su esposa.