'Nunca había sido tan feliz en mi vida': Taylor Swift abre su corazón en medio de rumores de romance con Matty Healy

El pasado mes de abril, la noticia de la separación de Taylor Swift y Joe Alwyn le dio la vuelta al mundo desatando un sinfín de interrogantes, ya que, hasta ese momento, no existía ningún indicio de que estuvieran atravesando por un distanciamiento, incluso, meses atrás se había hablado de su posible compromiso. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en circular en redes sociales, donde las sospechas comenzaron a apuntar hacia el actor luego de que Emma Laird, su compañera de reparto en The Brutalist, compartiera una fotografía de él, una acción a la que el squad de la cantante respondió dejando de seguir a Joe en Instagram luego de un encuentro con Swift en Nueva York. Sin embargo, la narrativa dio un giro inesperado cuando llegaron los primeros reportes de que la intérprete de Lavender Haze se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el músico Matty Healy, junto a quien se ha dejado ver en público y, no sólo eso, también ha aprovechado su más reciente presentación en vivo para aclarar que está atravesando por una de sus etapas más felices.

Dejando a un lado los comentarios sobre su rompimiento con Joe, la cantante ha cumplido cabalmente con sus presentaciones de The Eras Tour, en las que ha dado señales de los significativos cambios por los que ha atravesado durante las últimas semanas, tal como ocurrió en el concierto que ofreció en Foxborough, Massachusetts, donde dio una actualización de su vida amorosa mientras anunciaba su primera canción sorpresa de la velada. “Es una locura. Tengo ganas de decirles, no sé, nunca antes había sido tan feliz en mi vida, en todos los aspectos de mi vida”, comentó esbozando una gran sonrisa.

Con guitarra en mano y bajo una lluvia torrencial, Taylor expresó su agradecimiento a su público por estar a su lado en este momento tan importante en su carrera y compartió la plenitud con la que vive el presente. “Y sólo quiero agradecerles por ser parte de eso. No es sólo la gira, no sé, mi vida finalmente parece que tiene sentido. Así que pensé en tocar esta canción, que me trae muchos recuerdos felices”, añadió la cantante para, posteriormente, interpretar Question…?, canción que pertenece a su disco Midnights.

Aunque la artista, de 33 años, no especificó que la ha hecho tan feliz, su emocionante discurso ha cobrado relevancia dado sus recientes citas con Matty, de 34 años. A diferencia de su discreta relación de seis años con Joe, Taylor ha llevado al terreno público su romance con el vocalista de The 1975, quien ha asistido a varios de los shows de la estrella en Philadelphia y Nashville, donde disfrutó del espectáculo a lado de Gigi Hadid y Lily Aldridge, dos de las mejores amigas de Swift.

Por su parte, Matty ha dado también algunas señales de lo bien que marcha su noviazgo con Taylor. Durante uno de los conciertos de la cantante, el músico llevó una camiseta con el título de 1989, el quinto álbum de estudio de Swift, y días después se le vio de paseo por las calles con una gorra en la que se leía Lover. Sin olvidar que la artista ya conoció a sus suegros, con quienes protagonizó unas virales fotografías hace unas semanas.

Si bien, poco se sabía de su amistad, resulta que los artistas se conocieron en el 2014 durante un concierto del músico al que asistió Taylor acompañada de su amiga Selena Gomez. A partir de ese instante, ambos parecieron establecer una gran conexión, así lo dejó saber Matty en una entrevista para GQ: “Ella es una de las mujeres más amables, trabajadoras, creativas y hermosas que he conocido”, comentó.

De acuerdo con Daily Mail, tras un breve romance ese mismo año, ambos tomaron caminos separados, ahora, todo indica que están listos para volver a retomar su amor. “Ambos están enormemente orgullosos y entusiasmados con esta relación y, a diferencia de la última de Taylor, que se mantuvo fuera del centro de atención, deliberadamente, ella quiere ‘poseer’ este romance y no ocultarlo”, dijo una fuente al medio.