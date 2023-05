Bárbara Mori destapa detalles de su romance con Fernando Rovzar: 'Estoy viviendo un sueño'

Fue casi cinco años atrás cuando Bárbara Mori encendió las alertas entre sus fans al surgir los primeros rumores de su noviazgo con Fernando Rovzar. No pasó mucho tiempo para que la pareja confirmara lo suyo y gritara su amor por todo lo alto, aunque manteniendo desde entonces total hermetismo con los detalles de su romance, salvo las dedicatorias y postales que de manera esporádica disfrutan compartir en redes sociales, así como sus contadas apariciones públicas en algunos eventos. Ahora, la actriz tomó la decisión de abrirse sobre este aspecto de su vida que la tiene muy ilusionada, revelando de qué forma su relación es parte de sus enormes satisfacciones en este instante, en el que todo se conjuga de manera favorable, tanto en lo personal como en lo profesional.

En confidencia con Marimar Vega y el conferencista Efrén Martínez para su podcast El Rincón de los Errores, Bárbara respondió a la pregunta de cómo se encuentra en este instante, haciendo énfasis en lo mucho que le place la estabilidad que prevalece en su corazón, gracias a la compañía y apoyo de su novio. “Me siento absolutamente satisfecha con la persona y la mujer que soy hoy. Independientemente de mis logros profesionales, porque siento que en mi carrera como actriz estoy en un momento hermoso también, viviendo cosas bellísimas, pero más hacia en la vida personal estoy absolutamente realizada con mi pareja…”, explicó la protagonista de melodramas como Rubí.

Dispuesta a desvelar un poco más de ese ámbito de su entorno, Bárbara habló de lo mucho que significa para ella la presencia de Fernando Rovzar en su vida, con quien a la par de llevar un noviazgo también ha formado un equipo de trabajo, cumpliendo sueños profesionales de los que ambos se sienten orgullosos, según explicó en otro momento de la charla. “Hemos encontrado un equilibrio hermoso en nuestra relación, que nunca sabía yo ni siquiera que existía eso en una pareja. Estoy viviendo un sueño realmente, acabamos de hacer una serie increíble, trabajamos juntos y todo es padrísimo…”, dijo Mori ante los anfitriones del espacio, quienes escuchaban atentos las palabras de la guapa intérprete.

Una nueva Bárbara Mori

Durante su visita al espacio de entrevistas, Bárbara Mori habló de la lucha que emprendió años atrás para reconstruirse a partir del amor. Tras vivir una infancia y adolescencia en las que hubo carencia afectiva, trabajó de manera constante y consciente para ser una mejor persona, logrando conformar una nueva versión de sí misma. En retrospectiva, la actriz explica cómo se siente en este instante de su vida, en el que cobijada por el amor de su familia continúa enfocada en la realización de sus sueños. “Siempre hay retos, enseñanzas y cosas de las que aprender y mejorar pero realmente estoy, siento que en le mejor momento de mi vida, me siento feliz con mi edad, me siento feliz con lo que he logrado, con la mujer que hoy soy, con la mujer que se levanta todas las mañanas y se siente agradecida y con ganas de seguir creciendo, seguir estudiando y seguir haciendo cosas…”, afirmó.

Por otro lado, Bárbara contó cuál es el siguiente paso que espera dar, motivada por un proyecto en el que ha venido trabajando y que se inspira en su propia vida. “Tengo algo pendiente desde hace ya dos años… Yo escribí una película en la pandemia que está muy inspirada en mi infancia, en lo que vivimos mis hermanos y yo, que habla de la violencia intrafamiliar con los niños y demás y es un guion que escribí y estoy tratando de ver cómo le hago para levantar esa película que es como un sueño que tengo, dirigir, dirigir una historia así…”, afirmó.