Michelle Renaud revela que ha sido hospitalizada por problemas de salud

Para Michelle Renaud siempre ha sido muy importante mantener al tanto a sus seguidores de todo lo que sucede en su vida y su carrera de primera mano, evitando así cualquier malentendido y especulaciones. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la intérprete sorprendió a sus seguidores al revelar que ha sido hospitalizada por un problema de salud, por lo que tuvo con disculparse con algunos de sus fans que esperaban su presencia en un festival organizado por una revista, el cual se llevaría a cabo de Houston, Texas, en el que participaría como ponente, algo que lamentó profundamente.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de sus historias de Instagram, la actriz compartió una fotografía en la que se podía observar su mano con un brazalete de hospital, en el que se podían leer sus datos, aunque no la razón por la que ha tenido que ser ingresada, algo que tampoco ha sido detallado por Michelle, quien lamentó el no poder cumplir con el compromiso que tenía pactado con sus fans en Houston. "Debido a problemas de salud no vamos a poder estar con ustedes hoy en el Festival de Somos Houston, ¡y me moría de ganas de platicarles!", expresó la intérprete al pie de la imagen, agradeciendo a la revista por haberla tomado en cuenta para esta edición de este festival.

Afortunadamente Michelle no está sola en este momento en el que su salud no es la óptima, pues a su lado está su inseparable novio Matías Novoa, quien se ha encargado de consentir a la actriz al máximo y de mantenerse a su lado hasta que vuelva a sentirse mejor. “Gracias por cuidarme en todo momento y ser tan comprensivo conmigo. No sé qué haría sin ti. Te amo", expresó la intérprete, quien etiquetó al guapo actor en su historia.

Michelle Renaud, la más enamorada

Sin duda alguna, Matías Novoa se ha convertido en el mejor cómplice y compañero de vida para Michelle Renaud. Algo de lo que la intérprete habló recientemente en un romántico mensaje que le dedicó al chileno en sus redes sociales, en el que se encargó de dejar en claro lo importante que es para ella tenerlo en su vida. La actriz compartió un álbum fotográfico junto al actor de varios momentos en los que ambos disfrutan de la playa, sin duda uno de sus destinos favoritos. “Mi amor hermoso. Te amo tanto, mi vida a tu lado es infinita mente más mágica, eres mi fuerza y mi cómplice…”, se puede leer al pie de la fotografía en la que aparecen ambos encontrando miradas y a punto de darse un beso.

Para Michelle, iniciar su romance con Matías Novoa tomó un sentido muy especial, pues al igual que ella él también tiene un hijo de su pasada relación, Axel, quien ahora asegura es como un hermano para su pequeño Marcelo. “Siempre soñé con un amor así, pero dudaba que existiera. Qué bonita la sorpresa de la vida, de traerte a mi vida y a la de Marcelo. Como te dije, ¡hasta con Hermano!”, escribió la protagonista de telenovelas, quien expresó su cariño tanto por él como por el primogénito del intérprete chileno. “Los amamos a ti y a Axel, son el regalo más grande que Dios nos ha mandado…”.