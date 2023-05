Salma Hayek vuelve a deslumbrar en Cannes con un espectacular look de Balenciaga

Sin duda alguna, el Festival de Cine de Cannes es uno de los escaparates más importantes del mundo no solo para el mundo del cine, también para el de la moda. Y es que resulta la ocasión perfecta para que los diseñadores y casas de moda presenten lo mejor de sus creaciones, usando a las estrellas del momento como modelos. Tal ha sido el caso de Salma Hayek, quien sin duda ha dado lecciones de estilo a lo largo de la historia del festival y especialmente durante la edición de este año, en la que la hermosa mexicana ha mostrado looks realmente impactantes, sorprendiendo a propios y extraños por la elección de diseñadores que ha hecho, sobre todo después de la racha Gucci a la que ya nos había acostumbrado a lo largo de sus últimas apariciones públicas. Y es que si ayer acaparaba miradas con su look de alfombra roja de Alexander McQueen, para su asistencia a la gala Women in Montion, la Intérprete ha vuelto a cambiar de diseñador, esta vez decantándose por un vestido de noche de Balenciaga, con el que evidentemente volvió a convertirse en el centro de las miradas.

Luego del sexy modelo que lució en la proyección de la película Killers of the Flower Moon, Salma optó por un diseño más sobrio, pero no por eso menos glamouroso, pues lució hermosa en un increíble vestido repleto de lentejuelas negras, de escote profundo enmarcado por grandes holanes, ceñido a la cintura y adornado con un discreto moño al centro, de falda amplia y asimétrica, que caía delicadamente por las piernas de la actriz, quien acompañó su look con un discreto bolso de mano al tono de su vestido, además de joyería casi imperceptible, pues dejó que su atuendo fuera el protagonista de la noche.

Para esta ocasión, la nominada al Oscar optó por llevar el recogido en una media cola, dejando su rostro descubierto casi por completo, pues solo dejo un mechón suelto al frente. Salma llevó un maquillaje en el que los tonos cálidos, predominando el color rojo, el cual usó en sus mejillas y labios, dejando las sombras oscuras para profundizar su mirada, logrando así un look perfecto para una gala por la noche.

El primer look de Salma en Cannes 2023

En lo que va de mayo, Salma Hayek se ha encargado de dar varias lecciones de estilo a través de sus looks. Y es que después de triunfar en la MET Gala con aquel sexy diseño rojo de Gucci y tras emular el estilo de Jackie O -también en Gucci-, la intérprete debutó en la edición de Cannes 2023 enfundada en un hermoso diseño púrpura firmado por Alexander McQueen, el cual destacaba por sus impresionantes hombreras abullonadas y su escote profundo, además de una cauda que iniciaba en la parte más baja de la pieza, la cual iba a juego con las mangas y hombreras del vestido, pues le otorgaba al diseño volumen y movimiento.

Salma complemento su look con una increíble gargantilla de diamantes que caía delicadamente por su escote, además de algunos anillos a juego. La intérprete optó por llevar el pelo recogido en un chongo alto, además de un maquillaje compuesto principalmente por colores marrón, dándole profundidad a su mirada con sombras un poco más oscuras, sellando así otro look que sin duda quedará guardado en nuestras memorias.