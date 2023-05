Yordi Rosado sale en defensa de Martha Higareda: 'Sí dice la verdad'

A lo largo de las últimas semanas, Martha Higareda se ha convertido en tendencia debido a que se comenzaron a viralizar algunas declaraciones que la actriz ha dado en distintas entrevistas, programas de televisión y podcast, principalmente en el que solía compartir, con Yordi Rosado, De Todo un Mucho, en las que relata algunas anécdotas que le han sucedido a lo largo de su carrera y desde que vive en Los Ángeles, California, que van desde encuentros fortuitos con algunas estrellas de Hollywood en lugares inesperados, hasta rechazar una película al lado de reconocidos actores de Estados Unidos por tener pactados algunos compromisos profesionales en México. Y aunque para algunos de sus fans ha sido un tanto difícil creer en las palabras de la actriz, Yordi se ha encargado de respaldar los dichos de su colega recientemente.

Así lo compartió durante la reciente emisión del programa Miembros al Aire, en donde salió a colación el nombre de la protagonista de la película Amarte Duele y todo el revuelo mediático que han causado sus declaraciones en días recientes. Sobre este tema, Yordi fue muy claro, por lo que no dudó en defender a su amiga, explicando un poco el contexto en el que se dieron las declaraciones de la actriz. “Lo de Martha Higareda les juro que sí dice la verdad, en serio, es que agarraron 20 años de anécdotas, muchísimas grabaciones, hicimos dos programas de cosas raras que nos han pasado con artistas. Ella vive en Hollywood desde hace 20 años; se han confirmado todas (las declaraciones de Higareda), fuera de las cosas sobrenaturales”, comentó durante el show.

Por otro lado, el presentador reiteró que las anécdotas que Martha ha contado le suelen suceder a mucha gente todo el tiempo en Los Ángeles, pues las estrellas de Hollywood suelen visitar lugares comunes y públicos con normalidad, por lo que es normal para Martha toparse en todos lados con algún famoso debido a que ella lleva viviendo más de 20 años allá. “La realidad es que sí la salvó Ryan Gosling, porque cuando vamos a Los Ángeles, vas a los antros, a los lugares de moda, ahí están todos esos cuates, salen igual a los antros, allá se respeta mucho más que aquí; sus últimas tres relaciones, incluido a su exesposo, han sido productores, directores súper importantes de Hollywood, es el medio donde se rifa”, agregó el presentador, quien además reiteró que todas las anécdotas de la actriz se han ido confirmando con el tiempo.

¿Qué ha dicho Martha sobre el revuelo que han causado sus declaraciones?

Cabe destacar, que al viralizarse sus declaraciones y las reacciones de sus seguidores a ellas, Martha Higareda no ha tardado en pronunciarse al respecto, especialmente contra aquellos que ponen en duda la veracidad de sus historias. "Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no. Creo que lo que mejor puede hacer uno es reírse de sí mismo", dijo tajante durante una reciente entrevista con el programa Chisme No Like.

Por otro lado, a través de su perfil de Instagram, Martha ha aprovechado el momento para divertirse con todos los memes y situaciones que se han generado en torno a esta situación, por lo la actriz no ha dudado en replicarlas en sus propias redes sociales, dejando en claro así que reírse de sí misma es un acto de madurez.