Alejandro Speitzer apuesta por el color durante su paso por Cannes

Cuando Alejandro Speitzer desfila por una alfombra roja, siempre se puede esperar de él propuestas que van más allá de lo convencional, logrando siempre acaparar miradas con sus looks. Algo que ha vuelto a quedar en claro durante su reciente aparición en el Festival de Cannes, en donde se ha valido de los tonos claros que casi casi rayan en lo pastel para asistir a la proyección de la película Killers Of The Flower Moon, logrando destacar entre otras propuestas estilísticas masculinas de los invitados a esta cita, donde el clásico negro y los conjuntos de pantalón y saco suelen ser una constante, por lo que la elección del actor mexicano sin duda ha dado mucho de qué hablar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Para esta ocasión, Alex optó por un increíble traje de dos piezas confeccionado en tela azul celeste de Boss, de pantalón y saco cruzado de Boss, el cual llevó sin camisa y sin corbata, dando así un aire de frescura y vanguardia, sin perder la elegancia. Además, el Intérprete complementó su atuendo con un par de zapatos Oxford de charol negro de Santoni, con los que le dio el toque clásico a su look.

Sin duda alguna, el guapo actor ha puesto especial atención a los detalles para esta cita, por lo que optó por accesorios muy especiales para combinar con su look, llevando anillos, una cadena y un dije de Bulgari, firma de la que es embajador, además de un elegante reloj de correa azul profundo Octo Finissimo de la misma marca, el cual contrastó con su traje. Y sí ya su look gritaba a gritos vanguardia, el mexicano decidió hacer un cambio de imagen al llevar el pelo al puro estilo de las boy band de los años 90, muy corto y con algunas luces rubias, sellando así otro año memorable en Cannes.

Cabe recordar, que para la edición del año pasado, Alejandro hizo gala de su amor por los colores y los looks vanguardistas, pues lució guapísimo en un increíble traje de corte clásico en color rosa mexicano de Boss, siendo el saco la pieza más llamativa de su conjunto, pues las solapas fueron confeccionadas en diferente tela y distintos tonos de rosa, dándole un efecto glamouroso a su atuendo. El artista combinó a la perfección con una camisa al mismo tono de su traje, la cual abotonó hasta el cuello, dejando de lado la corbata. Alejandro complementó su look con unos increíbles botines de tacón con algunos bordados, así como joyería de Bulgari, además de unas gafas oscuras con las que se protegió de los intensos rayos de sol que brillaron sobre Cannes en aquella ocasión.

Los mexicanos en Cannes

Alejandro Speitzer tan solo ha sido uno de los mexicanos que ha arrasado en las alfombras rojas en la reciente edición del Festival de Cannes, sumándose a Salma Hayek que también asistió a la proyección de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Por otro lado, Bárbara Mori ha sido otra de las mexicanas que ha brillado en Cannes gracias a la película Perdidos en la noche, de la cual es una de las protagonistas.