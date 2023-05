Khloé Kardashian rompe el silencio frente a especulaciones de una supuesta reconciliación con su ex, Tristan Thompson

La familia Kardashian-Jenner es sin duda una de las más influyentes en el mundo de la cultura pop, pues su estilo de vida marca, entre otras cosas, el ritmo de las tendencias en moda, maquillaje, los negocios, estándares de belleza, viajes, etc. Todas las integrantes se mantienen muy activas en redes sociales, plataformas en las que día a día difunden sus acciones para mantenerse en el ojo público; sin embargo, la fama desbordante y sobreexposición traen consigo el riesgo de infundios. En más de una ocasión el clan ha sido objeto de información falsa que genera escándalos o especulaciones en su entorno, siendo el caso más reciente el de Khloé, quien finalmente rompió el silencio frente a las versiones que aseguraban se reconcilió con Tristan Thompson, padre de sus dos hijos y de quien se separó en 2021.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El pasado 12 de mayo Kim Kardashian, junto a su hija North West, acudieron a un partido de basketball entre los Lakers y los Golden State Warriors, celebrado en la crypto.com Arena. Ahí, ambas mostraron su apoyo al equipo de Los Ángeles, mismo que tiene entre sus filas a la ex pareja de Khloé, Tristan. Este gesto desencadenó una serie de versiones que corrieron mediante cuentas de fanáticos y ‘Deuxmoi’, usuario dedicado a la publicación de chismes sobre celebridades. “Algunas declaraciones hechas en esta cuenta no han sido confirmadas”, se lee en su descripción.

Utilizando una caja de preguntas en historias de Instagram, Deuxmori recibió un mensaje por parte de un seguidor anónimo, quien solicitó el contexto de los avistamientos de Kim en el juego. La respuesta fue ambigua, sin fuente, pero lo bastante polémica para causar revuelo: “Supuestamente él está de vuelta con Koko (Khloé), así que tal vez ella esté lanzando suavemente la idea para que todo el mundo esté preparado”.

VER GALERÍA

Es decir, en un intento por justificar o encontrar explicación a la visita de Kim y su hija al encuentro deportivo, se habló de que el hecho pudo ser una introducción sutil de Thompson a la familia por segunda ocasión. Lo anterior fue retomado por múltiples perfiles dentro de la misma aplicación que están dedicados a la creadora de Good American, llegando hasta una cuenta brasileña bajo el sello de ‘khloelegend’, que hizo eco de lo reportado por Deumoxi con un post en el que colocaron una fotografía de la ex pareja junto a la pregunta y textos que originaron la polémica. Fue en la sección de comentarios de esa publicación que Khloé finalmente respondió, poniendo punto final a cualquier tipo de rumor sobre el tema.

En un mensaje contundente ella pidió que dejaran de replicar la narrativa, pues resulta agotadora. Tras ello, reconoció que sus fanáticos y opinión pública seguirán difundiendo estas versiones pues poco les importa la versión que ella comparta. No obstante, intentó mostrarse un tanto empática, pues sabe que las personas solo pueden entender hasta donde su propia percepción (de terceros en esta historia) les deja. “¿Cuál es el punto? Es agotador (…) la mayoría se atasca en creer en las mentiras porque es la narrativa que quieren alimentar”, escribió.

VER GALERÍA

Por su parte, y ya dando una respuesta a los rumores, aclaró que la presencia de Kim se debió únicamente al apoyo que decidió brindarle a quien en su momento fue un miembro directo de la familia, hoy ex cuñado y padre de sus sobrinos. También, puso de ejemplo la existente relación de cercanía y apoyo que ella misma mantiene con Scott Disick, ex pareja de Kourney, con quien aseguró tiene encuentros frecuentes, pero al no ser un personaje tan mediático como un jugador de la NBA, no existen fotos: “Triste nuevo mundo, si no hay fotos, la gente piensa que realmente no sucedió, pero sí, veo a Scott a menudo. Algunas cosas son realmente como son”, concluyó.

¿Por qué se separaron Khloé y Tristan?

La relación entre Khloé y Tristan comenzó en 2016, cuando fueron captados juntos durante unas vacaciones en México. Ese mismo año se les vio disfrutar de múltiples fiestas con motivo de Halloween. Casi un año después, para septiembre de 2017, diferentes medios de comunicación especializados en espectáculos publicaron artículos relacionados al primer embarazo de Khloé, noticia que fue confirmada por la propia influencer hasta diciembre. Aunque el inicio de una nueva vida en familia parecía apenas el comienzo de una vida, en 2018 aparecieron los primeros rumores de una infidelidad por parte del basquetbolista, aunque el inmediato nacimiento de True, su hija, opaca el escándalo.

VER GALERÍA

En 2019 llega la primera separación sentimental, aunque la crianza de su hija los mantiene unidos en cierta medida, incluso durante la cuarenta por covid-19 los tres se mantienen bajo el mismo techo, originando así una eventual reconciliación que se tradujo en la intención de procrear un segundo hijo, ahora a través de un vientre subrogado, por lo que en marzo de 2021 ambos crean embriones. En junio de ese año reaparecen rumores de una infidelidad ahora con tres mujeres durante una fiesta, aunque la ruptura definitiva se produjo en diciembre, cuando una mujer identificada como Marale Nichols demandó a Tristan para que recociera la paternidad de su hijo después de que ambos se involucraron en marzo. Finalmente, en enero de 2022 una prueba de paternidad confirmó que él es el progenitor.