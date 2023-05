Salma Hayek sorprende en la alfombra roja con un diseño de Alexander McQueen

A lo largo de los últimos años, y de toda de su carrera, Salma Hayek se ha convertido en una de las estrellas del cine infaltable en las alfombras rojas más importantes de la industria. Y es que la presencia de la mexicana en este tipo de eventos es garantía de glamour y estilo, por lo que su presencia es indispensable. Algo que ha vuelto a quedar en claro durante su triunfal regreso a Cannes, en donde ha desfilado por la red carpet con un look perfecto para ocasión, deslumbrando a su paso y acaparando miradas con su elegante y vanguardista elección, refrendando así su título de ícono de la moda.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La mexicana asistió, de la mano de su esposo François-Henri Pinault, a la proyección de la película Killers of the Flower Moon, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Lily Gladston, enfundada en un hermoso diseño púrpura firmado por Alexander McQueen, el cual destacaba por sus impresionantes hombreras abullonadas y su escote profundo, además de una cauda que iniciaba en la parte más baja de la pieza, la cual iba a juego con las mangas y hombreras del vestido, pues le otorgaba al diseño volumen y movimiento.

Salma complemento su look con una increíble gargantilla de diamantes que caía delicadamente por su escote, además de algunos anillos a juego. La intérprete optó por llevar el pelo recogido en un chongo alto, además de un maquillaje compuesto principalmente por colores marrón, dándole profundidad a su mirada con sombras un poco más oscuras, sellando así otro look que sin duda quedará guardado en nuestras memorias, en menos de un mes.

Sin duda alguna, Salma ha sorprendido a todos al decantarse con por un diseño de Alexander McQueen, pues a lo largo de las últimas semanas, la veracruzana había optado por piezas creadas a medida de la casa italiana Gucci. Además, la nominada al Oscar ha dejado en claro con este look que, más allá del estilo clásico de Gucci, tiene esa capacidad de reinventarse a la hora de mostrar su lado más dramático y audaz a través de diseños como los de McQueen, que se caracterizan por sus elementos góticos y voluminosos en su gran mayoría. Algo que sin duda se hizo evidente en Cannes por medio de Salma y su impactante vestido de alfombra roja.

Salma siempre apuesta por la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad. “Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy", explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. "La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además es vital”, agregó.