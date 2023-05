Enamorada, Mía Rubín comparte el emocionante inicio de su relación

Las últimas semanas han sido muy emocionantes para Mía Rubín Legarreta, quien sin duda atraviesa por un momento muy especial a nivel personal y profesional. Con 18 años recién cumplidos, Mía ha comenzado esta nueva etapa de su vida por todo lo alto, consolidándose como cantante y artista, y con el corazón abierto a nuevas experiencias e incluso al amor. Así lo ha compartido la primogénita de Andrea Legarreta y Erik Rubín a través de sus redes sociales, quien este fin de semana ha comenzado a escribir las primeras páginas de su historia de amor de la mano de un guapo jovencito de nombre Tarik Othon, quien preparó toda una romántica sorpresa para declararle su amor a Mía.

A través de su perfil de Instagram, la cantante ha compartido algunas historias del momento en el que Tarik le pidió a Mía que fuera su novia, un instante en el que el jovencito se valió de un gigantesco letrero de luces en el que se podía leer “¿Quieres ser mi novia?”, así como de pirotecnia y otros románticos elementos para sorprender a la intérprete, quien no pudo evitar mostrarse conmovida ante el increíble detalle que su ahora novio preparó para ella. Y aunque Mía no ha revelado cuál ha sido su respuesta, se puede intuir que fue un rotundo ‘sí’, pues la hija de Erik Rubín ha retomado algunas historias de sus amigos, que fueron testigos de este idílico momento, en las que han enviado sus felicitaciones para la pareja.

Para Mía, el tema del amor es un terreno poco explorado, pues a su corta edad ha tenido algunas experiencias que no han ido más allá de fugaces romances, por lo que sin duda esta relación que ha decidido iniciar de la mano de Tarik será completamente distinta. Tal y como lo comentó en enero del año pasado a los micrófonos del programa De Primera Mano, en donde como pocas veces habló de su vida amorosa. “Nunca he tenido una relación así como súper seria, la verdad es que sí he tenido pues ha gente que me gusta y he intentado salir pero pues no ha funcionado”, contó la joven cantante. “Por el momento estoy soltera”, agregó de lo más tranquila.

En esa misma charla, Mía contó que en algunas ocasiones en las que llegó a salir con algún galán contó con el apoyo de su padre, quien al parecer ha fungido además como un cómplice y amigo. “Alguna vez que fui con un chavo al cine, pues fuimos con mi papá y mi papá súper tranquilo”, recordó, agradecida por el cariño y confianza que sus padres siempre han depositado en ella. Por otro lado, la también actriz aseguró que Andrea y Erik no son para nada celosos, sino que siempre buscan la forma de estar presentes en las etapas más importantes de su vida, respetando su privacidad en todo momento. “La verdad no son nada celosos, es más, luego me preguntan como de ‘Ay… ¿él te gusta?’”, contó entre risas. “No son nada celosos, lo que ellos quieren es que sea feliz”, comentó.

Los valiosos consejos que le han dado sus padres

Mía no pierde de vista las enseñanzas que le han dado sus padres, pues es consciente de que quieren lo mejor para ella. “El (consejo) de mi mamá yo creo que es ‘disfruta, disfruta todo lo que hagas, porque sino qué chiste tiene’. Que siempre haga cosas que me hagan sentir plena, que me hagan sentir feliz y que pues disfrute todo el proceso”, comentó a De Primera Mano. “Que es uy importante estar viviendo en el aquí y en el ahora… La frase de mi mamá siempre ha sido: ‘Un día a la vez’, entonces intento tenerla muy presente". Mía compartió también un consejo que su papá le dio y que ella lleva consigo. “Me dijo hace poquito lago que se me quedó como muy clavado que fue: ‘Gracias Dios por lo que me das, pero sobre todo por lo que me quitas’”, contó.