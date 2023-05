En la recta final de su embarazo, Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, celebra su baby shower

La cuenta regresiva para el nacimiento del bebé que esperan Nadia Ferreira y Marc Anthony ha comenzado. A sólo unas semanas de conocer el rostro de su pequeño, del que todavía no ha revelado el sexo, la modelo de 24 años de edad, disfrutó de su baby shower, una celebración en la que estuvo acompañada de su mamá y de un grupo de amigas con las que disfrutó de divertidas dinámicas realizadas a bordo del yate, propiedad del cantante, que navegó en aguas de Miami durante el tiempo que duró esta fiesta adornada con animalitos de la selva, todo en colores neutros. Entre las invitadas vimos a la influencer Lele Pons, Águeda López, esposa de Luis Fonsi y María Elena Torruco, esposa de Carlos Slim Domit, uno de los padrinos de su boda.

Fue la propia Nadia quien, a través de su cuenta de Instagram compartió varias imágenes de su baby shower: “Una tarde especial celebrando la llegada de mi baby. Gracias por tan bella sorpresa. ¡Baby Muñiz Ferreira!”, fue el texto que la modelo utilizó para acompañar el álbum con las instantáneas más lindas de este festejo. Desde las primeras horas de este viernes, Nadia comenzó a publicar el Get ready with me del estiloso look que utilizó para este día en el que, como siempre, lució espectacular: “Buenos días, amanecimos felices, porque hoy celebramos mi baby shower”, escribió en una historia en la que se puede ver que están peinando su larga cabellera negra con delicadas ondas.

Para su baby shower, Nadia utilizó un lindo vestido blanco, de manga larga y cuello en V, corto, que combinó con unas sandalias doradas. La modelo posó para varias fotos en solitario en las que presumió la tierna decoración en la que un elefante, una jirafa y un león fueron los animalitos que destacaron en la mesa de dulces. La esposa de Marc también posó junto a sus invitados, 22 amigos que la cobijaron en esta celebración en la que las risas fueron el hilo conductor. Nadia también aprovechó para posar junto a su mamá, la señora Ludy Ferreira, quien se convirtió en una de las invitadas más especiales. Entre los detalles que compartió vimos a sus invitadas jugando a terminarse un biberón o buscando nombres de niños con cada letra del abecedario.

Aunque Nadia es muy discreta, recientemente, rompió el silencio y concedió una entrevista a People en Español en la que, por primera vez, habló de su embarazo. En esta charla, la paraguaya describió esta etapa de su vida como “el momento más maravilloso” y narró cómo ha vivido el embarazo: “Mi experiencia hasta ahora ha sido maravillosa. Nuestro baby se está comportando súper bien, muy lindo todo. Nos sentimos muy bendecidos y, bueno, lo que más deseamos es que nazca con mucha salud”, comentó. También compartió que Marc Antony está muy emocionado con su próxima paternidad: “Está conmigo, me consiente mucho. Estamos juntos prácticamente todo el día”, confesó.

¿Dónde estaba Marc Anthony?

Debido a que este fue un baby shower con sus amistades, la mayoría mujeres, Marc Anthony fue el gran ausente en esta celebración, pero ¿dónde estaba el cantante? De acuerdo con su cuenta de Instagram, se encontraba en la ceremonia oficial de graduación de su hijo Cristian, producto de su relación con Dayanara Torres, quien concluyó sus estudios universitarios en la carrera de Ilustrador: “¡No podría estar más orgulloso! Mis chicos hermosos. Felicidades Cristian, ¡lo lograste!”, escribió al lado de un clip en el que aparece al lado de Cristian y Ryan, los dos hijos que tiene con la exMiss Universo. Ayer por la tarde, Dayanara y Marc acompañaron a su hijo al colegio donde recibió su diploma y hoy se volvieron a reunir para acudir en familia a la ceremonia oficial de graduación.