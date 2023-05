Adal Ramones comparte las primeras imágenes junto a su hijo Cayetano

El 18 de mayo será una de las fechas más especiales en la historia familiar de Adal Ramones y Karla de la Mora, debido a que fue el día en que recibieron a su segundo hijo, el pequeño Cayetano. A través de su cuenta de Instagram, el presentador estuvo documentando las horas previas al nacimiento de su cuarto hijo. Después de dar a conocer que tanto el bebé, como la mamá, se encontraban en perfecto estado de salud, Ramones publicó su primera foto junto al nuevo integrante de la familia, Adal acompañó esta imagen de una foto en la que aparecen junto a su esposa y sus tres hijos que acompañó de la frase The Ramones, haciendo referencia a su clan.

Adal se ha mostrado muy feliz con la llegada de Cayetano quien, según publicó, al momento de nacer pesó 2 kilos 480 gramos y midió 47 centímetros. El bebé, quien llegó al mundo a través de una cesárea, ya fue presentado de manera oficial en las redes sociales de su famoso papá donde ha estado compartiendo varias imágenes junto al bebé, como la foto familiar para la que posaron Karla y él, minutos después del nacimiento del niño: “Cayetano Ramones de la Mora/18 de mayo 2023. Gracias a tanta gente que nos envió su buena vibra y oraciones. Karla y Cayetano salieron muy bien. Familia, amigos y seguidores, son lo máximo y sentimos su cariño a la distancia. Que Dios cuide de todos ustedes. ¡Viva la familia siempre!”, escribió el presentador al lado de esta especial instantánea.

En la foto, aparece Karla con su bebé recostado en el pecho y Adal Ramones junto a ellos. Con esta encantadora instantánea, Adal provocó la reacción de más de 66 mil de sus seguidores, además de los mensajes de varios amigos del medio que lo felicitaron por su nueva paternidad. El comentario que más destacó fue el que escribió Paola Ramones, hermana mayor del bebé quien desde Los Ángeles, ciudad en la que estudia cine, escribió: “Hoy llegó otra alma al mundo”, junto a un emoji de corazón. También llamó la atención el mensaje que le escribió Memo del Bosque, uno de sus mejores amigos: “¡Felicidades querido Adal para Karla y para ti! Qué maravillosa bendición la llegada de su bebé. Lo mejor siempre”.

Más tarde, Adal compartió más detalles de la llegada de su cuarto hijo. Una de las nuevas fotos del bebé que publicó fue una en la que presume la huella de su pie pintada en su brazo: “Huella de mi chamaco”, escribió sobre la instantánea. Además, compartió otra foto en la que aparece su hijo Cristóbal, de cuatro años de edad, muy sonriente: “Feliz por el hermano que tiene”. Hace un par de meses, Adal contó en entrevista con el programa Hoy que una de las razones por las que decidieron escribirle nuevamente a la cigüeña era que el niño tuviera un hermanito: “Karla me dijo: ‘Yo veo cómo se aman Paola y Diego (mis hijos mayores), tenemos a Cristóbal y no me gustaría dejarlo sin el amor de un hermano o una hermana”, confesó.

Un hermanito para Cristóbal

Hace unos meses, durante su paso por una alfombra roja, Adal le confesó a la prensa por qué deseaban tanto darle un hermanito a su hijo: “Me gusta la idea de cumplirle también un sueño a Karla, porque Karla no quería tener un hijo único y que Cristóbal creciera en la casa como único hijo, ojalá que su hermana o su hermano vengan a complementar la vida de todos nosotros”, en aquel momento, Adal y Karla todavía no sabían el sexo del bebé, pero el presentador reveló que le gustaría que fuera un niño y explicó por qué: “Ya tengo una hija que ya se fue, Paola y son difíciles la mujeres, es con la que más batallo. Paola me llena de mucho orgullo con su carrera de cine, ahorita va a producir con su compañía productora y arranca un documental en Puebla, en estos días. Estoy muy contento con todo lo que está logrando, pero qué bárbaro cómo me saca canas verdes, porque es igual a mí”, reconoció.