'La sentí muy triste', Alejandro Fernández sobre la reciente pérdida por la que atraviesa su mamá, Doña Cuquita

Alejandro Fernández está a unas horas de cumplir uno de sus más grandes logros a nivel profesional. Y es que el próximo sábado 20 de mayo se presentará en la Plaza México, recinto en el que hace casi 40 años su padre, Vicente Fernández, ofreció un concierto sin precedentes que pasaría a la historia y marcaría un hito en su exitosa trayectoria. Entusiasmado por subir al escenario de esta icónica construcción, El Potrillo ha compartido detalles del espectáculo que ha preparado para su público y en el que asistirán sus seres queridos más cercanos, incluidos sus hijos, que no han dejado pasar la oportunidad de vivir este importante suceso en la carrera de su papá; sin embargo, el cantante ha adelantado que su mamá, Doña Cuquita Abarca, no podrá ser parte del evento, ya que se encuentra atravesando por una dolorosa pérdida.

Con motivo de su futuro concierto en la que fuera la plaza de toros más grande del mundo, el cantante ha ofrecido una entrevista al programa Venga la Alegría, en la que ha recordado, con nostalgia, el emblemático show que dio su padre en 1984: “La historia que tiene este monumento, esta construcción tan icónica en México, muy imponente”, comentó, “Se te viene todo a la cabeza y, sobre todo, el momento en donde mi padre tuvo su presentación, en los 80s, que fue una de las presentaciones más icónicas también que tuvo en su carrera”.

Aunque la mayor parte de su familia se hará presente durante la velada, el intérprete de Me dediqué a perderte dio a conocer que su mamá y su hermano, Gerardo Fernández, no se unirán a ellos, ya que Doña Cuquita está pasando un doloroso momento tras el reciente fallecimiento de uno de sus hermanos: “Estaba planeado venir con toda mi familia, vienen mis hijos (...) No sé si vaya a venir Vicente mi hermano, pero mi mamá y Gerardo no (vienen), que desgraciadamente le ha estado tupiendo muy fuerte a mi mamá, nos acaban de dar la noticia de que acaba de fallecer un hermano de mi mamá, entonces me habló por teléfono estaba súper destrozada. Estaba muy triste”.

Alejandro comentó que su mamá tenía una excelente y cercana relación con su hermano, por lo que su partida ha significado un enorme pesar para la viuda de Vicente Fernández: “Eran 11 hermanos y el que le seguía era el tío Samuel, y pues era con el que más se llevaba. Tenían una relación muy cercana. La sentí muy triste, entonces le pregunté: ‘¿Me imagino que no vas a ir al concierto?’, me dijo: ‘Mi amor, te lo juro me encantaría estar ahí, pero para que te echo mentiras, voy a estar sufriendo mucho’”.

El cantante, de 52 años, abrió su corazón sobre la felicidad con la que abraza este capítulo de su vida tanto en el terreno personal como profesional: “La verdad estoy pleno, estoy en mi mejor momento, gracias a Dios”. El Potrillo dejó en claro que una de las cosas que más disfruta es su paternidad y su faceta como abuelo de Cayetana, fruto del matrimonio de su hija Camila y Francisco Barba, y Mía, la primogénita de su hijo Álex Fernández y Alexia Hernández. “Creo que empecé a una muy temprana edad a tener hijos y mis hijos también, entonces evidentemente eso me provocó ser un abuelo muy joven, pero le doy gracias a Dios porque los estoy disfrutando increíble. Ahorita están en una edad maravillosa, que yo no me tengo que preocupar de nada más que de malcriarlos”, añadió con gran sentido del humor.