El argumento de la jueza en el caso de Pablo Lyle para desestimar parte de las acusaciones en la demanda civil

La situación jurídica de Pablo Lyle se mantiene en vilo tras la demanda civil que fue presentada por los familiares de Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció días después del altercado vial que sostuvo con el actor en la ciudad Miami. Esta querella, con la que se busca obtener una indemnización económica, no solo fue girada en contra del intérprete, pues en la misma se pretendía responsabilizar a su cuñado, Lucas Delfino, por ser él la persona que conducía el vehículo del que descendió el protagonista de películas y melodramas. Tras darse a conocer que la jueza a cargo del caso desestimó las acusaciones contra Delfino, han salido a la luz los argumentos que la magistrada expuso durante una reciente audiencia, un triunfo legal que viene a brindar un poco de calma al círculo de Lyle.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ante la insistencia de los familiares del occiso, quienes solicitan un pago monetario por gastos funerarios, atención psicológica y el desempleo de la viuda de Hernández, la señora Mercedes Arce, la jueza fue puntual al señalar que Delfino no tuvo ni tiene ninguna responsabilidad sobre las acciones de su cuñado, quien fue condenado a cinco años de prisión y ocho más en libertad condicional. “Delfino iba manejando, no tuvo nada que ver. ¿Dónde está la responsabilidad que usted adjudica al señor Delfino? ¿Qué fue lo que hizo para relacionarlo con la muerte del señor Hernández?”, expuso la magistrada al litigante de la familia Hernández, esto durante una reciente audiencia virtual en la que se abordó el tema de la demanda, declaraciones retomadas por People en Español.

Del mismo modo, el abogado Peter López, a cargo de la defensa de Lucas Delfino, reafirmó la honorabilidad de su cliente, un argumento que pesó durante este encuentro virtual en la corte. "Mi cliente tiene una declaración jurada, donde declaró que él no golpeó al señor Hernández. No creo que esto esté en discusión. De hecho, hay un video del incidente donde se muestra, claramente, que mi cliente está en el auto cuando el golpe ocurrió”, expuso el experto legal, palabras contundentes con las que se llegó a una favorable determinación en ese sentido.

Mientras tanto, el abogado de la familia Hernández comunicó los motivos por los cuáles cree que Delfino tiene responsabilidad sobre lo ocurrido. “El video no muestra todo lo que ocurrió antes y lo que provocó el percance, el principio del incidente. No sabemos lo que ocurrió en el auto, lo que pudieron haber comentado el señor Delfino y el Señor Lyle…”. Aunque para Delfino la situación ha sido resuelta en este sentido, no es así para Pablo Lyle, pues la demanda en su contra continúa, aunque prevalece la incertidumbre sobre lo que ocurrirá, pues la circunstancia económica del intérprete es complicada, debido a que desde que comenzó su proceso legal se ha visto imposibilitado de trabajar, recibiendo solo ingresos de donativos.

La conclusión de la jueza

Finalmente, la jueza fue firme con su postura en relación con las acusaciones contra Lucas Delfino, por lo que tras escuchar al abogado de la familia Hernández, dijo: “La corte encuentra que la moción no será tomada en cuenta, en espera de que pueda presentar una nueva con argumentos suficientes que apoyen su petición y, entonces, sea aceptada”. Por ahora, se ha dicho que el caso de Pablo Lyle ha pasado a manos de las autoridades migratorias, por lo que se ha planteado la posibilidad de que el actor pueda ser deportado a México, lo que incluso le permitiría no concluir con la condena que le fue indicada. “Recordemos que la jurisdicción pasa a México y en cualquier momento puede ser deportado de los Estados Unidos a México y llegando a México, es más probable que no, que no tenga que cumplir la sentencia…”, dijo la abogada Sandra Hoyos en días pasados, declaraciones dadas a conocer por el programa televisivo Al Rojo Vivo, de Telemundo.