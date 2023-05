Conmovidos hasta las lágrimas, Irina Baeva y Gabriel Soto reaparecen para hablar de su romance

Motivados por el presente, y ajenos a cualquier rumor que ponga en entredicho lo suyo, Gabriel Soto e Irina Baeva disfrutan plenos de su romance, enfocados en sus proyectos profesionales pero también con la ilusión de celebrar su soñada boda en cuanto eso sea posible. Como pocas veces, la pareja conversó frente a las cámaras sobre el inmenso cariño que los une, un tanto conmovidos al dedicarse sentidos mensajes de agradecimiento por el tiempo en que juntos han sido los mejores cómplices. Tomados de la mano, pusieron en alto su amor, dispuestos a continuar escribiendo su historia apoyándose mutuamente en todos los sentidos, así lo dejaron ver durante el encuentro en el que además derramaron algunas lágrimas.

Irina y Gabriel fueron los invitados al programa en YouTube de Pinky Promise, en el que su anfitriona, Karla Díaz, no dudó en preguntarles si su boda se realizará como estaba planeado desde que ambos dieron a conocer su compromiso, a lo que el galán de telenovelas respondió: “Están los planes, pero el tema de lo que está pasando en el mundo ha sido un poco complejo, entonces, pues obviamente queremos hacer una boda con la familia de Irina. Y no es de que no puedan salir del país, sí lo pueden hacer pero las cosas están un poco complicadas…”, dijo el intérprete, quien suele ser muy abierto al tocar temas de su vida personal.

En ese sentido, Irina opinó, revelando cuál es su mayor sueño para cuando llegue ese esperado día en que su vida dará un tierno giro. “Me da igual como sea la boda, pero mi sueño es que mi papá lleve por el altar y me entregue, eso para mí es sumamente importante. Lo demás, si quieren, que no haya fiesta, que no haya nada, pero ese momento se me hace lo más bonito, lo más especial y de verdad quiero que sea así… Para qué quiero invertir en una fiesta si no van a estar las personas más importantes que son mi mamá, mi papá, mi hermana. Siete personas, el tema de viajar desde Rusia ahorita todavía es complicado… Seguimos con el plan, yo la verdad es que estaba muy triste porque aparte la noticia de que cerraron los vuelos directos de Moscú a Cancún, me la dieron cuando yo llegué a Nueva York e iba a ver mis vestidos de novia, entonces aterricé en Nueva York y recibí un mensaje de mi hermana… le hablé llorando le dije, es que no puede ser, teníamos la esperanza…”, confesó.

Las conmovedoras muestras de amor de Irina y Gabriel

En otro instante de la charla, Gabriel Soto e Irina Baeva se dedicaron un par de emotivos mensajes, por lo que la actriz de origen ruso no dudó en expresar a su galán lo mucho que siente por él. “Creo que podría ser un momento bonito por darte las gracias por tantas cosas que me has enseñado como la generosidad, la nobleza, la sensibilidad… darte las gracias por darme una familia mexicana, sabes que es sumamente importante para mí, y por siempre estar ahí para mí, independientemente de todo y a pesar de todo…”, dijo la intérprete, mientras secaba sus ojos tras haberse emocionado al abrir su corazón.

Así mismo, Gabriel tomó la palabra para reafirmar su sentir por Irina, una mujer a la que admira y quiere sin ningún límite. “Pinky promise de hacerte la mujer más feliz todos los días, de darte todo mi amor, toda mi comprensión, y gracias a ti por enseñarme también tantas cosas, por esa tenacidad, por querer a mis hijas que sabes que son lo más importante para mí y por ser la mujer que eres…”, aseguró el protagonista de melodramas, quien además dijo admirar mucho a su novia por su inteligencia y determinación.